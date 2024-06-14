В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков

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Крупнейшую партию кокаина в истории страны изъяли в Германии. Об этом сообщает издание Bild. Уточняется, что изъяты десятки тонн вещества на миллиарды долларов.
В начале июня сообщалось, о рассмотрении уголовного дела в отношении российского военного Александра Ткаченко. По информации журналистов, мужчину задержали с закладкой запрещенных веществ спустя несколько часов после того, как он не вернулся в часть в августе 2023 года.
Военнослужащему инкриминировали неявку на воинскую службу, а также незаконное приобретение и хранение наркотиков, покушение на убийство и умышленное причинение смерти, совершенное общеопасным способом.
По российскому законодательству, по некоторым статьям, связанным с наркотиками, можно получить вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Военнослужащему инкриминировали неявку на воинскую службу, а также незаконное приобретение и хранение наркотиков, покушение на убийство и умышленное причинение смерти, совершенное общеопасным способом.
По российскому законодательству, по некоторым статьям, связанным с наркотиками, можно получить вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Никита Кротов