Страны G7 прогрессивно двигаются в обсуждении использования прибыли от активов РФ

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Страны G7 сообщили об активном продвижении переговоров об использовании прибыли от российских замороженных активов. Об этом сообщило агентство Reuters.
В документе Группы семи сказано о продвижении в обсуждении потенциальных путей извлечения прибыли от активов России с последующей отправкой их на нужды Украины.
Согласно принципам правовых систем стран G7, суверенные активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока страна не заплатит за нанесённый Украине ущерб.
Агентство уточняет, что финальная версия соответствующего документа будет опубликована после встречи министров стран G7.
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Согласно принципам правовых систем стран G7, суверенные активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока страна не заплатит за нанесённый Украине ущерб.
Агентство уточняет, что финальная версия соответствующего документа будет опубликована после встречи министров стран G7.
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Анастасия Чинкова