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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала грандиозным признанием слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина сдастся в течение двух недель без помощи Запада. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Грандиозное признание! Вот вам и вся «формула мира» – прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», – говорится в публикации.
3 мая Борель заявил, что знает, как прекратить конфликт на Украине. По его словам, если прекратить поставки оружия Киеву, то Украина должна будет капитулировать в течение двух недель.
Однако дипломат подчеркнул, что это не то, чего желает Европа. Он также отметил, что разногласия между политическими партиями в Соединенных Штатах по поводу военной помощи и шестимесячная задержка поставок могут превратить ситуацию на поле боя из победы в поражение.
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Александр Климов