В Британии заявили о готовности применить ядерное оружие

Фото: iStock/vadimrysev
Глава оппозиционной британской Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что будет готов применить ядерное оружие, если придёт к власти.
«Что касается ядерного сдерживания — оно фундаментально, это жизненно важная часть нашей обороны. Конечно, это означает, что мы должны быть готовы его использовать», — заявил Стармер в ходе предвыборной компании, его цитирует Sky News.
Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. Эксперты сообщали, что правящая партия страны значительно уступает оппозиционерам.
О ситуации в правительстве Великобритании, грядущих выборах, а также о том, сохранит ли свой пост премьер-министр Риши Сунак читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Столтенберг заявил, что Британия никогда не ограничивала применение оружия Киевом
Британия отвергла необходимость отправки западных войск на Украину
Глава МО Британии Шэппс: КНР готовит летальную помощь России на Украине
Евгения Парфентьева