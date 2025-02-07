Келлог раскрыл, на что придется пойти Москве и Киеву для завершения конфликта

Фото: iStock/sb2010
России и Украине придется пойти на некоторые уступки для завершения конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью New York Post.
«Обеим сторонам в любых переговорах приходится идти на уступки», — отметил Келлог.
Он уточнил, что условия сделки не будут приемлемы для обеих сторон, однако им придется попытаться соблюсти баланс ради завершения конфликта.
5 февраля агентство Bloomberg написало, что уже на следующей неделе Келлог представит план по урегулированию конфликта на Украине в ходе проведения Мюнхенской конференции по безопасности.
В прошедшую субботу Келлог объявил, что Трамп создаст для России и Украины рычаги для переговоров. Также он выдвинул предположение о том, что добиться прекращения боевых действий и постоянного мира можно в течение нескольких месяцев, а не лет.
Читайте также:
Раскрыта причина тяжелого положения Зеленского
Келлог оценил шансы Украины на получение ядерного оружия
В администрации Трампа возникли разногласия по решению конфликта на Украине
Элина Позднякова