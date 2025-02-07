Келлог раскрыл, на что придется пойти Москве и Киеву для завершения конфликта

Выдача Киеву ядерного оружия была бы сравнима с вызовом всадников апокалипсиса, потому реакция США в этом направлении довольно ожидаемая. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин, комментируя заявление спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога о нулевых шансах Украины на получение ядерного оружия.