В Курской области взяли в плен 11 солдат ВСУ

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Российские мотострелки взяли в плен 11 украинских солдат в Курской области после неудачной попытки ВСУ атаковать Черкасскую Конопельку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства обороны РФ.
По словам одного из российских бойцов, принимавших участие в бою, тактика сражения была грамотной, военнослужащие ВС РФ «отработали без потерь». В результате были взяты в плен 11 боевиков противника.
Уточняется, что вражеская артиллерия начала активно стрелять в тот момент, когда российские военные выводили пленных в тыл — огонь украинские артиллеристы вели в том числе по своим плененным сослуживцам.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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«Они уже сказали, что сдаются, и мы взяли их в плен», — добавил он.
Уточняется, что вражеская артиллерия начала активно стрелять в тот момент, когда российские военные выводили пленных в тыл — огонь украинские артиллеристы вели в том числе по своим плененным сослуживцам.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова