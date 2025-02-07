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Боевики ВСУ, готовясь к отступлению, заминировали весь центр города Красноармейска. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Уточняется, что противник минирует школы, больницы, детские сады и администрации с целью максимального нанесения урона. По словам Водолацкого, в случае, если ВСУ удастся выйти из Красноармейска, то «они взорвут все, что заминировали».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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