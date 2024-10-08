Страны СНГ совместно отметят 80-летие Победы в 2025 году, сообщил Путин

Фото: сайт Кремля
Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ в узком составе.
Глава государства подчеркнул, что в странах содружества эта годовщина станет особенной, поскольку она будет объявлена годом мира и единства в общей борьбе с нацизмом.
Также Путин предложил учредить в странах СНГ почётное звание города трудовой славы. Это звание планируется присвоить городам Содружества, в которых жители внесли особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая производство военной и гражданской продукции.
По словам президента, этот шаг станет символом признания и уважения к коллективному подвигу народов.
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Также Путин предложил учредить в странах СНГ почётное звание города трудовой славы. Это звание планируется присвоить городам Содружества, в которых жители внесли особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая производство военной и гражданской продукции.
По словам президента, этот шаг станет символом признания и уважения к коллективному подвигу народов.
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Анастасия Чинкова