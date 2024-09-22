Фото: сайт Кремля
Страны СНГ должны игнорировать критику Запада по поводу выборов. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в эфире телеканала «Беларусь 1».
По ее словам, те, кто критикует выборы в странах СНГ, являются самозваными демократами. В Европе же власть захватили неизбираемые политики, отметила Памфилова, добавив, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен проводит «жесткую тоталитарную линию под диктат Вашингтона».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в странах СНГ полем боя. Он заявил, что избирательные кампании в странах СНГ давно перестали быть просто техническими процедурами.
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«Надо вообще не обращать внимание на критику тех, кто фактически назначает нас противниками или врагом», – добавила Памфилова.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в странах СНГ полем боя. Он заявил, что избирательные кампании в странах СНГ давно перестали быть просто техническими процедурами.
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Александр Климов