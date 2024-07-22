«Странный способ»: Экономист рассказал о попытках Украины избежать дефолта

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Необычным способом избежать дефолта считают решение киевских властей о выдвижении своих условий кредиторам. Такое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с РИА Новости.
«У Киева нет достаточного авторитета на Западе, и внутренние законы Украины вряд ли будут учитываться. Эксперт считает, что партнёры могут согласиться на реструктуризацию государственного долга страны в обмен на определённые условия, например, льготы для покупки активов или земель», — поделился экономист.
Беляев отметил, что политическая обстановка в США не способствует выделению средств. Американский и европейский истеблишмент, вложившийся в украинские облигации, может пострадать в случае дефолта в стране. Запад сделает всё возможное для формального выполнения обязательств. Например, деньги может выделить один из международных фондов.
Ранее Верховная рада приняла закон о приостановке выплат по внешнему госдолгу Украины до 1 октября 2024 года до 1 августа. В противном случае Украине пришлось бы объявить дефолт.
22 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что удалось договориться с кредиторами о реструктуризации. Это позволит сэкономить на обслуживании долга $11,4 млрд в следующие три года и $22,75 млрд до 2033 года.
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