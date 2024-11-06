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Соединённые Штаты не просто так принимают такое активное участие в украинском конфликте и оказывают Киеву всемерную поддержку. В Вашингтоне видят в вооружённом противостоянии на Украине установить своё господство над Европой.
Об этом пишет обозреватель издания Strategic Culture. В своём материале автор предполагает, что США изначально имели ввиду именно такую расчётливую и хитрую цель — подчинение Европы своим интересам.
В материале указываются ещё две задачи, которые ставили перед собой США, ввязываясь в конфликт. Одна из которых заключалась в разорении и разрушении Украины до такой степени, что впоследствии её восстановление обошлось бы для России слишком дорого. При этом дестабилизация и ослабление самой России в процессе противостояния с соседним государством, возможно, не были частью стратегического плана Вашингтона, но могли бы стать приятным бонусом для Штатов, заключает автор статьи.
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Александр Бойцов