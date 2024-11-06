Звонок Путину и Зеленскому: как Трамп завершит конфликт на Украине и что изменится после его инаугурации

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: сайт Кремля)
Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах в США. Стоит ли ожидать выполнения обещания политика о завершении конфликта на Украине за 24 часа и как победа лидера республиканской партии отразится на всем мире, рассказывает редакция «Радио 1».
«Ультиматум» Дональда Трампа — что это такое
За день до начала президентских выборов в США издание The Hill опубликовало статью, в которой украинско-британский бизнесмен и политический активист Александр Темерко написал, что в случае победы Дональд Трамп может поставить ультиматумы президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
«Если Трамп победит, он сможет добиться мира, поставив ультиматум каждой из сторон. В отношении Украины он подтолкнет Зеленского к столу переговоров с помощью сокращения американской поддержки», — говорится в статье.
При этом российскому лидеру Трамп, вероятно, может пригрозить расширением поддержки Украины со стороны США, а также жесткой экономической войной против России.
Издание считает, что такой подход к делу станет вполне эффективным в окончании конфликта.
Как Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине
Дональд Трамп пообещал завершить украинский конфликт и предотвратить мировую войну. Он заявлял, что в случае своей победы на президентских выборах в США найдет решение для урегулирования противостояния еще до инаугурации. По словам Трампа, его решение «устроит обе стороны».
«Если я одержу победу на выборах, первое, что я сделаю, — я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским, я очень хорошо знаю их обоих», — заявил Трамп.
Так, 47-й президент США планирует свести двух глав государств и завершить конфликт.
Издание The Washington Post писало, что Трамп планирует договориться с Украиной о территориальных уступках для России, которые необходимы для завершения противостояния. По его словам, Киев должен отдать РФ Крым и Донбасс.
После того, как Трамп победил на выборах, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что победа Трампа на выборах президента США повышает шансы на то, что конфликт на Украине будет скоро урегулирован.
Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)
Как выборы в США повлияют на Украину
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может сильно повлиять на ход украинского кризиса, говорится в аккаунте известного китайского журналиста, заместителя главного редактора журнала Global в китайской соцсети WeChat.
Авторы материала пишут, что «несомненно, сейчас человеком, который «больше всего страдает в своем сердце», является Владимир Зеленский. Уточняется, что США являются крупнейшей опорой для Украины, однако теперь во главе этой опоры становится Трамп, который «не любит Зеленского».
В свою очередь европейские политики опасаются, что Дональд Трамп прекратит помощь Украине, сообщало издание Politico.
Тем временем Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с его победой на выборах и выразил надежду на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в США.
Что изменится в мире, когда Трамп станет президентом
Как заявил сам Трамп, его правление станет «золотой эпохой» в истории США.
Некоторые политологи предполагают, что Трамп постарается не только урегулировать конфликт на Украине, но и начнет вести переговоры о деэскалации в секторе Газа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Предполагается, что именно этот момент станет ключевым направлением для американского политика.
Однако есть мнение, что Трамп может быстро испортить отношения США с Китаем и Ираном, и даже может попытаться довести ситуацию до большого конфликта.
При этом многие надеются, что при победе Трампа человечество все же получит некоторую надежду на избежание третьей мировой войны с применением ядерного оружия, ведь он обещал прекратить все имеющиеся на сегодняшний день международные конфликты.
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