Медведев сообщил о прокси-войне против России с участием всего западного мира

Дмитрий Медведев (фото: сайт Кремля)
Против России ведётся прокси-война с участием всего западного мира. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.
Он подчеркнул, что не будет в очередной раз рассказывать о её причинах, поскольку точка зрения России всем известна. Однако добавил, что с Западом можно было договориться, если бы он не пошёл по иному пути.
Медведев отметил, что на продолжение этой войны стекаются огромные суммы западных денег, и многие люди станут жертвами этого глобального конфликта.
Ранее Медведев заявил, что без установления баланса на международной арене, человечеству грозит тотальная война до полного уничтожения.
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Медведев отметил, что на продолжение этой войны стекаются огромные суммы западных денег, и многие люди станут жертвами этого глобального конфликта.
Ранее Медведев заявил, что без установления баланса на международной арене, человечеству грозит тотальная война до полного уничтожения.
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Анастасия Чинкова