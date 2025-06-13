Strategic Culture: вступление Украины в Евросоюз разорвет объединение на части
Вступление Украины в Евросоюз может разорвать объединение на части. Об этом сообщает Strategic Culture.
«Европа либо продолжит конфликт с огромными издержками, либо столкнётся с перспективой членства Украины, которое разорвёт ЕС на части», — передает издание.
К тому же вступление Украины в Евросоюз может привести к негативным последствиям в экономической сфере. При этом население континента неоднозначно отнесется к присоединению страны к ЕС.