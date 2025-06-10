Зеленский заявил, что переговоры о территориях может вести только он: «Моя работа»

10 июня 2025, 15:44

Зеленский заявил, что переговоры о территориях может вести только он

Владимир Зеленский

Делегация Украины на переговорах с Россией не уполномочена обсуждать территориальные вопросы. Об этом заявил Владимир Зеленский, отметив, что рассмотрение этой темы – «его работа».