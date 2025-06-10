Зеленский заявил, что переговоры о территориях может вести только он: «Моя работа»
Делегация Украины на переговорах с Россией не уполномочена обсуждать территориальные вопросы. Об этом заявил Владимир Зеленский, отметив, что рассмотрение этой темы – «его работа».
Украинская делегациия имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов, например, о военнопленных и возращении детей, и вопросов, касающихся прекращения огня. Однако представители страны не имеют права обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины, объяснил Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online.
Глава киевского режима подчеркнул, что ведение переговоров о территориях является его работой. При этом обсуждать эту тему он готов только с президентом России Владимиром Путиным.
Также Зеленский добавил, что Киев не признаёт утраченные территории «де-юре российскими».
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