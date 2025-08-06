«Стратегическое сотрудничество»: В Кремле подвели итоги встречи Путина и Уиткоффа

06 августа 2025, 15:56

Президент Путин и спецпосланник США обсудили Украину и двусторонние отношения

Фото: Istock/vchal

Президент России Владимир Путин 6 августа встретился со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом в Кремле. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что основными темами переговоров стали украинский кризис и перспективы стратегического взаимодействия между Россией и США.





Переговоры в Кремле продолжались более трёх часов. Ушаков рассказал, что стороны обменялись позициями по ситуации на Украине. Президент РФ передал Вашингтону свои сигналы, а через Уиткоффа получил ответные сообщения от Дональда Трампа.

«Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу ещё о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», — отметил помощник Путина.