Стратегическому ядерному договору между США и Россией исполнилось 50 лет

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В среду исполнилось 50 лет с момента подписания одного из важнейших договоров, заключенных СССР и США в ядерной сфере, сообщает Коммерсантъ.
Он был подписан в 1974 году во время визита американского президента Ричарда Никсона в Москву. Соглашение предполагает сторонам договора не производить подземные испытания ядерного оружия мощностью свыше 150 килотонн (кт). Кроме того, участники обещали ограничить подземные испытания этого вида оружия в принципе и «по максимуму».
Зимой прошлого года президент России Владимир Путин заявил о том, что он знает настоящие планы США об испытаниях ядерного оружия. Он дал соответствующее распоряжение Минобороны о подготовке возможных ядерных учений в ответ на действия США.
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