На Google Maps нашли сверсекретное оружие

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Сверхсекретный прототип американского морского беспилотника обнаружили на базе в Калифорнии. Это сделали простые пользователи Google Maps, сообщает газета New York Post.
«Сверхсекретный прототип оружия Manta Ray был обнаружен зоркими пользователями Google Maps и остается четко виден для общественности в интернете», – сказано в материале.В New York Post отметили, что беспилотник может длительное время находиться под водой без дозаправки и предназначен для выполнения различных военно-морских задач.
Как сообщало «Радио 1», ирландский журналист Чей Боуз назвал плохой новостью для боевиков ВСУ применение авиабомб ФАБ-3000 российскими войсками в зоне спецоперации. По его словам, три тонны взрывчатки – это «огромная, разрушительная сила», полностью превращающая в пыль целые здания.
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Никита Иванов