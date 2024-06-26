На Google Maps нашли сверсекретное оружие

Православные 26 июня вспоминают Акулину (Акилину) — святую казнили за приверженность христианству, когда ей было всего 12 лет. На Руси мученицу прозвали Акулиной Гречишницей. Ее считали покровительницей и пособницей урожая гречихи, гречка на Руси являлась символом благополучия.