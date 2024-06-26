«Особая угроза»: в США назвали оружие РФ в СВО, которого боятся больше всего

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Российская армия ударила сотни раз беспилотниками «Ланцет» по украинским позициям. Как сообщает Forbes, в мае количество ударов «Ланцетами» якобы превысило аналогичные показатели за все прошлые месяцы. Автор статьи считает, что такая численность дронов тревожит. В материале сказано, что одним из самых эффективных вооружений РФ в ходе конфликта на Украине стал дрон-камикадзе.
«Ланцет» неоднократно рассматривался как особая угроза украинской артиллерии, средствам ПВО и другим вооружениям», — сказано в публикации.
Кроме того, западные аналитики подчеркивали разрушительную мощь и эффективность российских дронов. Forbes сообщал, что такое оружие выводит из строя много бронемашин и артиллерии боевиков ВСУ.
Разработчики «Ланцетов» представляли новые образцы дронов, которые доработаны с учетом полученного в спецоперации опыта.
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