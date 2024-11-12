В Абхазии начались массовые беспорядки

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Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу, а два моста были перекрыты тракторами. Об этом сообщили представители силовых ведомств республики на экстренном заседании совета безопасности под председательством президента Аслана Бжании, информирует РИА Новости.
Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба ранее заявил, что после внеочередной сессии парламента, где обсуждался проект строительства многофункциональных комплексов, группа людей напала на депутата. Четырех нападавших задержали, после чего их родственники и оппозиционеры попытались попасть в здание службы государственной безопасности с требованием освободить задержанных.
Собравшиеся у здания госбезопасности и МВД оппозиционеры пытались выломать ворота. Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия охарактеризовал произошедшее как массовые беспорядки. Он отметил, что имели место случаи применения силы к сотрудникам службы безопасности.
Абхазский парламент в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который напрямую влияет на выполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике.
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«В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы, президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности. Руководители силовых структур доложили главе государства о предпринимаемых мерах по предотвращению противоправных действий», — отмечается в сообщении в Telegram-канале агентства Апсныпресс.
Собравшиеся у здания госбезопасности и МВД оппозиционеры пытались выломать ворота. Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия охарактеризовал произошедшее как массовые беспорядки. Он отметил, что имели место случаи применения силы к сотрудникам службы безопасности.
«Это было то же лицо, что таранило ворота на своем транспортном средстве. Лицо установлено, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, гражданин будет задержан», — заявил он.
Абхазский парламент в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который напрямую влияет на выполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике.
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Дарья Осипова