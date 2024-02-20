Суд Амстердама поддержал экс-акционеров ЮКОС

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В Амстердаме нидерландский апелляционный суд в очередной раз отклонил апелляцию России по делу ЮКОС.
Нидерландский суд отверг аргументы России о предполагаемом мошенничестве со стороны экс-акционеров, подчеркнув необоснованность этих доводов. Таким образом, суд сделал невозможным отмену решения Постоянной палаты третейского суда в Гааге, которое обязывает Россию произвести денежную компенсацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованный судебный вердикт..
История этого длительного юридического противостояния началась еще в 2014 году, когда международный арбитражный суд в Гааге принял решение о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОС. С тех пор дело прошло через множество поворотов, включая отмену и последующее восстановление решения апелляционными судами.
Несмотря на все усилия России, апелляционный суд Амстердама упорно защищает права экс-акционеров ЮКОС, отправляя сигнал о важности соблюдения правовых норм и неприкосновенности собственности.
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История этого длительного юридического противостояния началась еще в 2014 году, когда международный арбитражный суд в Гааге принял решение о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОС. С тех пор дело прошло через множество поворотов, включая отмену и последующее восстановление решения апелляционными судами.
Несмотря на все усилия России, апелляционный суд Амстердама упорно защищает права экс-акционеров ЮКОС, отправляя сигнал о важности соблюдения правовых норм и неприкосновенности собственности.
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Маруняк Сергей Дмитриевич