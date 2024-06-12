Суд Евросоюза отклонил иск ВЭБ.РФ по отмене европейских санкций

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Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил жалобу российской государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая стремилась исключить себя из европейского списка санкций. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на решение суда.
«Жалоба отклонена. Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ необходимо оплатить, кроме собственных издержек, издержки, понесенные Советом ЕС», — говорится в документе.Отмечается, что слушания по данной жалобе прошли в январе этого года. Судебные материалы утверждают, что госкорпорация стремилась оспорить введенные ограничительные меры, указывая на ошибки в оценке фактов, допущенные при принятии решения ЕС, а также на ряд других обстоятельств.
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