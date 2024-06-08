В США россиянин признал вину в нарушении санкций против России

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В США 58-летний россиянин Дмитрий Тимашев признал вину за нарушение санкций против России, связанных с поставками комплектующих к оружию, сообщается на сайте Министерства юстиции США.
Отмечается, что в период с 2020 по 2023 год Тимашев вступил в сговор с неназванным партнером. Россиянин отправлял запчасти для производства оружия из США в Российскую Федерацию по почте. В ответ неизвестный оплачивал учебу его дочери и снимал ей квартиру в Екатеринбурге.
После начала специальной военной операции (СВО) Тимашев отправлял товар родственникам своей жены, проживающим в Казахстане. Оттуда комплектующие поставлялись в Россию.
Тимашев будет приговорен 8 ноября, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Вольфсон и еще несколько человек были арестованы в США. Американское Министерство юстиции считает, что они помогали россиянам избежать антироссийских санкций.
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После начала специальной военной операции (СВО) Тимашев отправлял товар родственникам своей жены, проживающим в Казахстане. Оттуда комплектующие поставлялись в Россию.
«Тимашев отправил несколько партий комплектующих в Казахстан, зная, что в конечном итоге они предназначаются для России. Он также знал, что для экспорта запчастей через Казахстан в Россию требуется лицензия Министерства торговли, которой у него не было. Тимашев скрыл факт незаконного вывоза, исказив содержание грузов в сопроводительных декларациях», – сообщается в заявлении Минюста.
Тимашев будет приговорен 8 ноября, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Вольфсон и еще несколько человек были арестованы в США. Американское Министерство юстиции считает, что они помогали россиянам избежать антироссийских санкций.
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Александр Климов