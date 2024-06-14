Моргенштерн* раскрыл, почему не вернется в Россию

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Алишер Моргенштерн* заявил, что не вернётся в Россию из-за того, что там его могут посадить в тюрьму. Об этом сообщает Ura.ru.
Рэпер пожаловался, что не понимает, почему к нему такое отношение в России. Он отметил, что хочет съездить в Уфу, чтобы навестить бабушку. При этом молодой человек добавил, что в Москву возвращаться он не хочет.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что для возвращения рэпера Моргенштерна* в Россию нет никаких препятствий. По её словам, этот артист был признан иностранным агентом, однако для таких лиц нет запрета на въезд в Россию. Отсутствие его приезда обусловлено его личным выбором, отметила Мизулина.
Моргенштерн* был внесен в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Впоследствии он обжаловал это решение, но суд поддержал позицию ведомства.
Читайте также:
Моргенштерн* избил блогера Хованского на концерте в Сербии
Моргенштерн* получил третий иноагентский штраф
Моргенштерн* внесен в черный список ОАЭ после интервью с Собчак
*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что для возвращения рэпера Моргенштерна* в Россию нет никаких препятствий. По её словам, этот артист был признан иностранным агентом, однако для таких лиц нет запрета на въезд в Россию. Отсутствие его приезда обусловлено его личным выбором, отметила Мизулина.
Моргенштерн* был внесен в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Впоследствии он обжаловал это решение, но суд поддержал позицию ведомства.
Читайте также:
Моргенштерн* избил блогера Хованского на концерте в Сербии
Моргенштерн* получил третий иноагентский штраф
Моргенштерн* внесен в черный список ОАЭ после интервью с Собчак
*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента
Элина Позднякова