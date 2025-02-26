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Суд обязал Трампа разморозить иностранную помощь за два дня

Фото: istockphoto/Nastco

Фото: istockphoto/Nastco

Два дня на разморозку иностранной помощи дал суд США президенту Дональду Трампу, пишет Associated Press (AP).
«Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США на миллиарды долларов, заявив, что администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его [первого] судебного постановления», — сказано в материале.
Указывается, что сотрудники американского Агентства по вопросам международного развития (USAID) заявляли, что они не в курсе каких-либо выполненных платежей.

После инаугурации Трампа на сайте Белого дома появился указ о трехмесячной приостановке помощи Вашингтона другим государствам, выделяемой для развития.

Ранее сообщалось, что потребовал от Парижа МИД РФ.

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Депутат Делягин назвал «нереальным» снятие санкций США с РФ в ближайшее время
26 февраля 2025, 19:59

Фото: iStock/designer491

Снятие санкций против России на сегодняшний день выглядит нереальным. Однако, вероятно, что отдельные страны начнут локально отменять ограничения. Так считает заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной Думы Михаил Делягин.
«Локальной отмены ограничений через некоторое время можно ожидать, но всерьёз говорить о прекращении санкционной агрессии против России, и тем более о возвращении нам украденных у нас денег и компенсации морального и материального ущерба, который нам нанесли, — для этого нужно иметь дипломатию, которая защищает национальные интересы России», — заявил Делягин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Будет ли это возможно, станет видно со временем. Однако пока, по словам эксперта, подобное развитие событий выглядит нереальным.

При этом он отметил, что если антироссийские санкции все же отменят, то это сыграет положительную роль для экономики страны. Тем не менее, вовсе необязательно, что после этого Центробанк начнет ослаблять денежно-кредитную политику, заключил эксперт.

Напомним, ранее обозреватели издания The Financial Times писали, что США могут в скором времени снять с России многочисленные санкции. Такому развитию событий во многом поспособствовали недавние переговоры делегаций двух стран в Эр-Рияде.


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В Московской области впервые заметили редкую бабочку
26 февраля 2025, 18:11

Фото: Минэкологии МО / Ф.С.Пудовиков

На территории Московской области впервые обнаружили голубянку блёклую, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Этот вид бабочки считается обитателем более южных широт. Его обнаружили в ходе мониторинга объектов растительного и животного мира, проводимого для ведения Красной книги Московской области.

Голубянка блёклая, или голубянка бледная, – бабочка из семейства голубянок, появление которой в Подмосковье стало сюрпризом. Крылья самцов окрашены в голубой цвет с чёрным чешуйчатым опылением, крылья самок имеют однотонно серый оттенок.
«Обнаружение голубянки блёклой в Подмосковье – важное событие, подчеркивающее необходимость постоянного мониторинга и изучения изменений в наших экосистемах для сохранения редких видов», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.
До недавнего времени ареал голубянки блеклой не простирался севернее Воронежской и Белгородской областей. И только с 2020 года бабочка начала появляться в Тульской и Рязанской областях. Обнаружение её в Подмосковье говорит о заметном расширении ареала, изменениях климата, появлении кормовых баз для гусениц и взрослых особей.

В министерстве напомнили, что сегодня почти три четверти видов животных из Красной книги Московской области – это 269 таксонов беспозвоночных, в основном насекомых. Особое место среди них занимают бабочки, которых насчитали 117 видов. В в их числе – редкие представители семейства голубянок, такие, как зефир дубовый, хвостатка падубовая, червонец гелла, голубянка орион и многие другие.

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«Предъявите документ»: Лавров потребовал у Парижа разъяснений по изъятию доходов от активов РФ
Лавров потребовал у Парижа разъяснений по поводу изъятия доходов от активов РФ
26 февраля 2025, 16:48

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров потребовал от Парижа разъяснений по поводу слов президента Франции Эммануэля Макрона. Тот заявил о возможности использования прибыли, полученной с замороженных в европейских странах российских зарубежных активов.
Соответствующий вопрос руководитель российского внешнеполитического ведомства задал во время пресс-конференции по итогам визита в Катар. Лавров назвал соответствующую реплику французского лидера довольно интересной.

Он отметил парадоксальность слов Макрона, который сказал, что трогать сами российские активы, замороженные в Европе, нельзя, а вот направить прибыль, полученную от этих активов, на поддержку Украины — можно.

«Москва хочет попросить Париж объяснить, в каком международном документе разрешается использовать прибыль с того, что ранее было своровано», — отметил министр.

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#париж
#лавров
#активы
#макрон
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Президента Республики Сербской Милорада Додика приговорили к тюремному заключению
26 февраля 2025, 16:08

Милорад Додик (фото: kremlin.ru)

Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к тюремному заключению и наложил запрет на ведение политической деятельности. Об этом сообщает боснийская газета Dnevni Avaz.
Отмечается, что Додика приговорили к одному году лишения свободы и шестилетнему запрету на осуществление политической деятельности. Причиной введения таких мер указано неподчинение Высокому представителю международного сообщества в стране Кристиану Шмидту.

Приговор был вынесен судом первой инстанции. Окончательное решение по делу примет палата второй инстанции Суда Боснии и Герцеговины после того, как защита и обвинение подадут апелляции.

Напомним, что в августе 2023 году против Додика выдвинули обвинения после того, как он подписал указ, согласно которому решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины были объявлены недействительными на территории Республики Сербской.

В МИД России выразили серьёзные опасения о последствиях, которые могут возникнуть после вынесения приговора Додику. В российском ведомстве указали, что обвинения против главы государства были сфабрикованы и направлены против всего сербского народа.

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Минск ратифицировал договор, допускающий создание Россией военных объектов в Белоруссии
Белоруссия ратифицировала договор, позволяющий РФ создавать военные объекты
26 февраля 2025, 14:00

Фото: istockphoto/HUNG CHIN LIU

Палатой представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала Договор с Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ, в частности, позволяет создавать российские военные объекты в республике.
Договор направлен на обеспечение эффективности мер по совместной защите суверенитета, независимости и конституционного строя Российской Федерации и Республики Беларусь, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Он был подписан 6 декабря 2024 года в Минске.

Россия и Белоруссия взяли на себя обязательство поддерживать друг друга всеми разрешёнными международным правом способами и средствами, а также предпринимать соответствующие действия при появлении угрозы их суверенитету, безопасности, независимости и конституционному строю.

Договор вступает в силу в момент обмена ратификационными грамотами. Он заключается на 10 лет и автоматически продлевается на последующие десятилетние сроки.

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