Суд обязал Трампа разморозить иностранную помощь за два дня

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Два дня на разморозку иностранной помощи дал суд США президенту Дональду Трампу, пишет Associated Press (AP).
«Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США на миллиарды долларов, заявив, что администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его [первого] судебного постановления», — сказано в материале.Указывается, что сотрудники американского Агентства по вопросам международного развития (USAID) заявляли, что они не в курсе каких-либо выполненных платежей.
После инаугурации Трампа на сайте Белого дома появился указ о трехмесячной приостановке помощи Вашингтона другим государствам, выделяемой для развития.
Ранее сообщалось, что потребовал от Парижа МИД РФ.
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Никита Кротов