Суд приговорил двух украинских пограничников к 17 годам колонии за захват судна

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Верховный суд Республики Крым двух сотрудников пограничной службы Украины к 17 годам колонии. Оны признаны виновными в захвате в 2018 году российского рыболовного судна в Азовском море.
Как передаёт РИА Новости, речь идёт о рыболовецком судне «Норд». Украинские пограничники задержали его в Азовском море в марте 2018 года, угрожая применением оружия. Корабль был принудительно отконвоирован в порт Бердянска. На борту находились десять членов экипажа. У всех моряков были российские паспорта, однако в Киеве тогда заявили, что считают их украинскими гражданами. Члены экипажа смогли вернуться на Родину только через полгода. Капитана судна удерживали на Украине десять месяцев.
Судом и следствием было доказано, что украинские пограничники вступили в преступный сговор, движимые политической ненавистью к России и присоединению Крыма к РФ, и совершили захват и угон российского судна. Каждому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет. Первые три года заключения они будут отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
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