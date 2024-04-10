Дело призывавшего калечить пленных РФ активиста Друзенко направили в суд

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Расследование уголовного дела в отношении украинского активиста Геннадия Друзенко, обвиняемого в призыве калечить российских военнослужащих, попавших в плен, завершено, и дело передано в суд, передает 10 апреля ТАСС.
Сотрудник правоохранительных органов подтвердил, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Друзенко по статье УК РФ о возбуждении ненависти или вражды.
Материалы дела направлены в московский суд для дальнейшего рассмотрения. По словам правоохранителей, обвиняемый скрывается от правосудия и объявлен в международный розыск, поэтому дело будет рассмотрено заочно.
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Артем Кузьмин