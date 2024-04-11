В России суд впервые обвинил бойца ВС РФ по делу о добровольной сдаче в плен

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На Сахалине впервые будут судить бойца ВС РФ за добровольную сдачу в плен. Такие данные появились в базе Первого Восточного окружного военного суда.
Согласно сообщению, дело рассматривал Южно-сахалинский гарнизонный военный суд. Мужчину обвинили сразу по двум статьям: дезертирство в период мобилизации или ведения боевых действий (от пяти до 15 лет лишения свободы) и добровольная сдача в плен (от трех до десяти лет тюрьмы).
Имя обвиняемого не сообщается.
В России уголовное дело по факту добровольной сдачи в плензаведено впервые.
Ещё в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин внёс изменения в УК РФ, которые предусматривают наказание за самовольную сдачу в плен, отказ участвовать в боевых действиях и мародерство в виде лишения свободы до 10 лет.
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Имя обвиняемого не сообщается.
В России уголовное дело по факту добровольной сдачи в плензаведено впервые.
Ещё в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин внёс изменения в УК РФ, которые предусматривают наказание за самовольную сдачу в плен, отказ участвовать в боевых действиях и мародерство в виде лишения свободы до 10 лет.
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Элина Позднякова