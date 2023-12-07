Суд США предъявил лицам, «связанным с Россией», обвинения в пытках американца

Фото: istock/cyano66
Суд Восточного округа Вирджинии выдвинул обвинения в отношении четырёх человек, «связанных с РФ», в соответствии с законом США о военных преступлениях.
ТАСС сообщает, что данная информация содержится в обнародованном Минюстом США обвинительном заключении. Американский суд предъявил четырем «связанным с Россией лицам» обвинения в пытках американца на Украине.
В предъявленные обвинения внесены пытки, жестокое обращение, а также незаконное содержание под стражей гражданина США.
Ранее сообщалось, что на юге Франции молодого человека похитили и избили. Его нашли голым и истекающим кровью на улице.
Actu17 сообщают, что 4 декабря 19-летний раненый парень появился на территории жилого комплекса в 15-м округе Марселя. Мужчина открыл ему дверь и узнал от гостя, что он был похищен. Его удерживали в плену в лесу, жестоко избивали палками и делали попытки поджечь. Но парню всё-таки удалось сбежать.
Читайте также:
Парня похитили, избили палками и хотели сжечь в лесу
Антифашист ранил ножом одного из напавших неонацистов в российском городе
Mash: Момент сброса топлива самолётом Ту-204 в Улан-Удэ попал на видео
«Министерство юстиции впервые в истории выдвинуло обвинения в соответствии с законом США о военных преступлениях в отношении четырех лиц, связанных с Россией, за тяжкие преступления против американского гражданина», - сообщил министр юстиции, генпрокурор США Меррик Гарленд, когда оглашал обвинение.
Ранее сообщалось, что на юге Франции молодого человека похитили и избили. Его нашли голым и истекающим кровью на улице.
Actu17 сообщают, что 4 декабря 19-летний раненый парень появился на территории жилого комплекса в 15-м округе Марселя. Мужчина открыл ему дверь и узнал от гостя, что он был похищен. Его удерживали в плену в лесу, жестоко избивали палками и делали попытки поджечь. Но парню всё-таки удалось сбежать.
Читайте также:
Парня похитили, избили палками и хотели сжечь в лесу
Антифашист ранил ножом одного из напавших неонацистов в российском городе
Mash: Момент сброса топлива самолётом Ту-204 в Улан-Удэ попал на видео
Мария Фирсова