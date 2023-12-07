Антифашист ранил ножом одного из напавших неонацистов в российском городе

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В Волгоград в ходе драки националистов с антифашистом пострадал человек. Об этом сообщает V1.ru.
По данным издания, столкновения произошло еще 26 ноября на Рабоче-Крестьянской улице в Ворошиловском районе. Группа националистов напала на несовершеннолетнего студента-антифашиста.
В ходе драки молодой человек ударил ножом предводителя неонацистов.
«В Волгограде неонацисты, устроившие провокационное шествие с лозунгами и кричалками, терроризировали местного жителя. Позже напали на него и его друзей толпой. При обороне глава банды получил ножевое ранение, а обвиняемым стал, как это ни странно, парень, которого оскорбляли», — пишут в чатах антифашистов.
Ранее сообщалось, что в Татарстане хирурги подрались во время операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак