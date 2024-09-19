УФСБ проводит проверку в отношении экс-заместителя губернатора Петроченко

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УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко по инициативе главы региона Александра Богомаза.
«Я неоднократно говорил, что самое главное — работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что жители Брянской области доверяют властям. При этом в регионе ведется активная борьба со всеми проявлениями коррупции на любых уровнях. При этом причины проверки глава региона не озвучил.
Богомаз подчеркнул, что никому не позволит нарушать закон, несмотря на его статус и должность, особенно тогда, когда вся страна пытается приблизить победу в СВО.
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