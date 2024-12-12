Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов первого тура выборов

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Высший кассационный суд (ВКС) Румынии отклонил жалобу лидера партии AUR, депутата парламента Джеорджа Симеона на решение Конституционного суда (КСР) об аннулировании результатов первого тура президентских выборов.
Об этом сообщил телеканал Realitatea. Глава AUR подал жалобу после того, как судьи КСР 6 декабря приняли решение об аннулировании итогов первого тура выборов. Основанием стали жалобы общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности данные, согласно которым предвыборная кампания проводилась с нарушениями.
В комментарии к сообщению телеканала Симеон и юрист партии AUR Георге Пиперя подвергли критике решение ВКС. Онии выразили сожаление по поводу того, что судебная система в Румынии настолько политизирована.
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Александр Бойцов