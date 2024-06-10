Суд Варшавы выдал ордер на арест уехавшего в Белоруссию экс-судьи Шмидта

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Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест бывшего судьи Томаша Шмидта. Ранее тот выехал в Белоруссию.
По сообщению Национальной прокуратуры Польши, суд выдал ордер на арест Шмидта по представлению прокурора. Бывший судья подозревается в шпионаже, указано в заявлении ведомства.
Шестого мая судья второго отделения воеводского административного суда польской столицы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в Минске. Он заявил, что в знак протеста против политики правительства своей страны в отношении России и Белоруссии, которая, по его мнению, ведёт к войне, он отказывается от своей должности. Экс-судья также намерен просить политического убежища у белорусского президента Александра Лукашенко.
После этого Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на предмет обладания секретной информацией, а Генеральная прокуратура — на предмет шпионажа.
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Шестого мая судья второго отделения воеводского административного суда польской столицы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в Минске. Он заявил, что в знак протеста против политики правительства своей страны в отношении России и Белоруссии, которая, по его мнению, ведёт к войне, он отказывается от своей должности. Экс-судья также намерен просить политического убежища у белорусского президента Александра Лукашенко.
После этого Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на предмет обладания секретной информацией, а Генеральная прокуратура — на предмет шпионажа.
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Александр Бойцов