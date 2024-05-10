Сбежавшего в Белоруссию польского судью Шмидта уволили

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Высший административный суд Польши снял с должности уехавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта. Об этом сообщил официальный представитель Высшего административного суда Польши Сильвестр Марчиняк, пишет РАР.
До этого судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт в ходе пресс-конференции в Минске заявил, что отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Это было сделано в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.
Также президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к силовикам с просьбой обеспечить безопасность Шмидта.
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Также президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к силовикам с просьбой обеспечить безопасность Шмидта.
«Председатель Высшего административного суда принял заявление Томаша Шмидта об отказе от должности судьи, в связи с чем Томаш Шмидт больше не является судьей», — цитирует Марчиняка издание.Ранее сообщалось, что украинскую пенсионерку осудили на пять лет за поддержку России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак