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Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о пожизненном содержании теток

Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Суд отклонил исковые требования Елены Листопадовой и Натальи Соколовой, племянниц покойного политика Владимира Жириновского, о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. Об этом пишет РИА Новости.
​Ответчиками по делу выступили сыновья Жириновского — Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.

«В удовлетворении исковых требований Листопадовой Елены Геннадьевны, Соколовой Натальи Александровны к Эйдельштейну Олегу Владимировичу, Гарсия Давиду Александровичу — отказать», — указано в официальных судебных документах.

Истцы также пытались истребовать имущество из чужого незаконного владения и вернуть его в наследственную массу, однако и в этом им было отказано.

Разбирательство длилось с декабря 2022 года. Напомним, Владимир Жириновский, основатель и лидер ЛДПР, скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

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#лидер
#лдпр
Полянский: Россия и США прилагают усилия к нормализации работы дипмиссий
05 мая 2025, 06:41

Фото: iStock/vchal

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, Россия и США прилагают значительные усилия к нормализации работы дипмиссий. Об этом дипломат заявил РИА Новости.
«Было проведено несколько раундов переговоров, основной задачей которых является восстановление полноценной работы дипломатических миссий обеих стран. Пока говорить о конкретных результатах преждевременно, однако проделанная работа внушительная, и, по моему мнению, процесс развивается в нужном русле», — сказал Полянский агентству.

Дипломат отметил, что Россия ожидает большего прогресса от данной работы. К тому же Полянский призвал США проявлять большую решимость в процессе нормализации отношений дипмиссий.На данный момент известно, что стороны уже обсуждают возобновление прямых перелетов между двумя странами.

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Посол Ноздрев: Япония станет одной из жертв игр США в случае ядерного конфликта
05 мая 2025, 05:37

Фото: iStock/RomoloTavani

По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, страна рискует стать одной из жертв геополитических игр США в случае ядерного конфликта в регионе. Об этом дипломат заявил ТАСС.
«Если дело дойдет до реализации американских сценариев ядерного конфликта, то Япония неизбежно станет одной из первых жертв опасных геополитических игр Вашингтона», — говорит Ноздрев.

Посол отметил, что правительство премьер-министра страны Сигэру Исибы поддерживает подходы США к проблеме стратегической безопасности, в связи с чем Япония рискует стать жертвой ядерного конфликта. К тому же страна все больше вовлекается в американские схемы расширенного сдерживания с применением ядерного оружия.

Ноздрев уточнил, что Россия внимательно следит за действиями Японии вблизи восточных границ РФ. Последняя готова пойти на контрмеры для блокировки угроз в отношении России.

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#россия
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Трамп: на выходных прошли хорошие разговоры по России и Украине
05 мая 2025, 03:59

Фото: iStock/sb2010

По словам президента США Дональда Трампа, на выходных прошли очень хорошие разговоры по России и Украине. Об этом американский лидер заявил пулу Белого дома.
«У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле», — сказал Трамп.

Президент отметил, что между сторонами сохраняется много ненависти.

Ранее Трамп заявил о введении 100% пошлин в отношении иностранной киноиндустрии. Свое решение американский лидер объяснил соображениями нацбезопасности.

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Трамп вводит 100% пошлины на иностранное кино из-за угрозы нацбезопасности
05 мая 2025, 03:06

Фото: iStock/LeMusique

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести 100% пошлины на иностранную кинопродукцию из-за угрозы нацбезопасности. Об этом американский лидер заявил на своей странице в соцсети Truth Social.
«Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии из США. Голливуд и многие другие направления в США разоряются. Это согласованные усилия других государств и, следовательно, угроза национальной безопасности... Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах немедленно начать процесс введения 100-процентного тарифа на все фильмы, поступающие в нашу страну и произведенные в других странах», — заявляет Трамп.

Угрозой национальной безопасности президент называет усилия ряда стран переманивать американских кинематографистов к себе. По мнению Трампа, ведение 100-процентного тарифа поможет предотвратить данное явление.

Напомним, что ранее Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины на продукцию из 185 стран. При этом позже президент объявил 90-дневное приостановление всех дополнительных тарифов. Белый дом заявил, что это связано с необходимостью проведения торговых переговоров.

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#кино
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Сенатор Пушков: в Германии начался процесс самоликвидации
05 мая 2025, 01:51

Фото: iStock/arsenisspyros

По словам главы комиссии Совфеда по информполитике Алексея Пушкова, в Германии начался процесс самоликвидации с поддержкой населения страны. Об этом политик пишет в своем telegram-канале.
«48 процентов немцев в той или степени поддерживают идею запрета АдГ как экстремистской организации. Иными словами, они еще не наелись мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарк, ограблений и нападений на женщин, и так далее <…> Таким образом, эти 48 процентов активно участвуют в том, что немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал самоликвидацией Германии. 90 с лишним лет тому назад подавляющее большинство немцев поддержало Гитлера — и поддерживало его до самого конца», — заявил Пушков.

По словам сенатора, во времена нацисткой Германии это была первая волна самоликвидации страны. Теперь с поддержкой запрета партии АдГ началась вторая. В поддержку своих слов Пушков обратился к немецкому политико Тилло Сарацину, по мнению которого процесс самоликвидации сейчас разворачивается намного быстрее, чем он ожидал.

Напомним, что две три жителей Германии считают партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской. При этом почти половина граждан проголосовала за запрет работы движения на территории страны.

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