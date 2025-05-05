Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о пожизненном содержании теток

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Суд отклонил исковые требования Елены Листопадовой и Натальи Соколовой, племянниц покойного политика Владимира Жириновского, о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. Об этом пишет РИА Новости.
Ответчиками по делу выступили сыновья Жириновского — Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.
Истцы также пытались истребовать имущество из чужого незаконного владения и вернуть его в наследственную массу, однако и в этом им было отказано.
Разбирательство длилось с декабря 2022 года. Напомним, Владимир Жириновский, основатель и лидер ЛДПР, скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
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«В удовлетворении исковых требований Листопадовой Елены Геннадьевны, Соколовой Натальи Александровны к Эйдельштейну Олегу Владимировичу, Гарсия Давиду Александровичу — отказать», — указано в официальных судебных документах.
Истцы также пытались истребовать имущество из чужого незаконного владения и вернуть его в наследственную массу, однако и в этом им было отказано.
Разбирательство длилось с декабря 2022 года. Напомним, Владимир Жириновский, основатель и лидер ЛДПР, скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
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Дарья Осипова