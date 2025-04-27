Советский загранпаспорт Жириновского ушел на аукционе более чем за миллион рублей

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)
Загранпаспорт основателя и руководителя ЛДПР Владимира Жириновского продан на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 млн рублей при стартовой цене в 100 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, где проходили торги.
Документ советского образца, выданный в 1992 году и действительный до 1997-го, содержит автограф политика и визы. Паспорт, выставленный как лот №750, сохранился в хорошем состоянии, несмотря на «следы бытования». На фотографии лота видна дата выдачи — 19 октября 1992 года.
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«Лот №750. Заграничный паспорт В.В. Жириновского 1990-е. Продано за 1 100 000 рублей», — говорится в каталоге аукциона.Известный российский политик и востоковед Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Жириновский был не только политиком, но и символом целой эпохи. Он обладал феноменальной памятью и аналитическим складом ума, что позволяло ему делать политические прогнозы, поражающие своей точностью.
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Мария Моисеева