Дома, гаражи и хозблоки на Рублевке: тайны наследства Владимира Жириновского и его внебрачные дети

Владимир Жириновский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Своими громкими высказываниями он был знаменит на всю страну. Но каким политик был в жизни и какое наследство оставил жене и детям, расскажет «Радио 1».
Последние годы
В марте 2021 года Владимир Жириновский строил амбициозные планы — он заявлял, что намерен работать до 90 лет, а затем «немного отойти в сторону». Однако судьба сложилась по-другому: в феврале 2022 года политика госпитализировали с серьезным поражением легких, вызванным омикрон-штаммом коронавируса. Последние недели он провел в Центральной клинической больнице в крайне тяжелом состоянии. Жизнь Владимира Вольфовича оборвалась 6 апреля 2022 года.
Семейная тайна и наследники
Официально у Жириновского был один сын — Игорь Лебедев (впоследствии, по слухам, сменивший имя на Диего Гарсия и уехавший в Испанию). Однако с годами стало известно о других детях политика.
В 2017 году Владимир публично признал внебрачного сына — Олега Эйдельштейна, родившегося в 1986 году от осетинки Жанны Газдаровой. Их роман завязался на Кубе, где оба находились в командировке. Хотя эта связь долгое время оставалась тайной, Жириновский поддерживал Олега и даже продал ему крупное поместье на Рублевке в 2018 году. Олег стал директором фирмы, владеющей правами на торговые знаки Жириновского.
Также у политика была дочь — Анастасия Боцан-Харченко, родившаяся в 1983 году. Официально о ней стало известно лишь на похоронах Жириновского, где она впервые появилась на публике. По словам близких, он был к ней привязан, поддерживал карьеру в МИД и часто брал в заграничные поездки.
Слова самого Жириновского, сказанные в Думе, добавляют загадок в его семейную историю: у него девять внуков. По известным данным, у Лебедева трое детей, у Олега и Анастасии — по двое. Двое внуков остаются без разглашенных родителей.
Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)
Что осталось после политика?
Многие годы вокруг Жириновского ходили слухи о несметных богатствах. В 1990-х он иронично заявлял о 127 квартирах и 230 автомобилях. Однако последние декларации говорят об обратном. В 2020 году политик задекларировал всего одну квартиру площадью 38 кв. метров и служебное жилье на 436 кв. м, которое не подлежит наследованию. В 2019 году у него также числилась «Нива», а вот в 2018 году он владел значительной недвижимостью — восемью домами, двумя участками, гаражами и хозблоками. Все это имущество находилось на Рублевке и, по его словам, служило нуждам партии. Продано оно было все тому же внебрачному сыну — Олегу.
Игорь Лебедев, по некоторым данным, также получил большую часть наследства при жизни отца. Он владел пятью квартирами в Москве, в том числе одной элитной в центре столицы. Еще пять квартир числились за матерью Игоря, Галиной Лебедевой. Хотя Жириновский развелся с ней в 1978 году, пара продолжала жить вместе, даже обвенчавшись в 1996 году.
Удивительным образом выяснилось, что девять квартир в московском районе Очаково-Матвеевское, где жил Жириновский, были записаны на родственников. Именно там, по словам Олега Эйдельштейна, он проживал — в просторной двухуровневой квартире у реки Сетунь.
Официальных данных о вступлении Игоря Лебедева в наследство нет, но по Гражданскому кодексу он является законным наследником как единственный признанный ребенок. Остальные дети, не оформленные юридически, не имеют автоматических прав.
«Старая дура»: почему Ванга не приняла Жириновского и какие предсказания политика обнародованы в эфире «Пусть говорят»
Владимир Жириновский был не только политиком, но и символом целой эпохи. Его коллеги вспоминают, каким он был вне сцены: остроумным, требовательным, внимательным к деталям. Он обладал феноменальной памятью и аналитическим складом ума, что позволяло ему делать политические прогнозы, поражающие своей точностью.
«У Владимира Вольфовича был четкий и прозорливый взгляд на перспективы страны, ЛДПР, русского мира, отношений с Западом. Он предсказал с точностью до нескольких дней СВО, переговоры Владимира Путина с Трампом и многое другое. И это результат, полученный с помощью высочайшего интеллекта, способности перерабатывать терабайты информации, анализировать и делать правильные выводы. Равных Жириновскому нет — он гений, опередивший свое время», — говорит Слуцкий.Читайте также
Мнение эксперта: Европа не готова к военному конфликту с РФ
Спецпредставитель Трампа летит в Россию для встречи с Путиным
17-летний сын Кадырова занял пост секретаря Совета безопасности Чечни
Дарья Филинова