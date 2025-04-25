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Дома, гаражи и хозблоки на Рублевке: тайны наследства Владимира Жириновского и его внебрачные дети

Владимир Жириновский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Владимир Жириновский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Своими громкими высказываниями он был знаменит на всю страну. Но каким политик был в жизни и какое наследство оставил жене и детям, расскажет «Радио 1».

Последние годы


В марте 2021 года Владимир Жириновский строил амбициозные планы — он заявлял, что намерен работать до 90 лет, а затем «немного отойти в сторону». Однако судьба сложилась по-другому: в феврале 2022 года политика госпитализировали с серьезным поражением легких, вызванным омикрон-штаммом коронавируса. Последние недели он провел в Центральной клинической больнице в крайне тяжелом состоянии. Жизнь Владимира Вольфовича оборвалась 6 апреля 2022 года.

Семейная тайна и наследники


Официально у Жириновского был один сын — Игорь Лебедев (впоследствии, по слухам, сменивший имя на Диего Гарсия и уехавший в Испанию). Однако с годами стало известно о других детях политика.

В 2017 году Владимир публично признал внебрачного сына — Олега Эйдельштейна, родившегося в 1986 году от осетинки Жанны Газдаровой. Их роман завязался на Кубе, где оба находились в командировке. Хотя эта связь долгое время оставалась тайной, Жириновский поддерживал Олега и даже продал ему крупное поместье на Рублевке в 2018 году. Олег стал директором фирмы, владеющей правами на торговые знаки Жириновского.

Также у политика была дочь — Анастасия Боцан-Харченко, родившаяся в 1983 году. Официально о ней стало известно лишь на похоронах Жириновского, где она впервые появилась на публике. По словам близких, он был к ней привязан, поддерживал карьеру в МИД и часто брал в заграничные поездки.

Слова самого Жириновского, сказанные в Думе, добавляют загадок в его семейную историю: у него девять внуков. По известным данным, у Лебедева трое детей, у Олега и Анастасии — по двое. Двое внуков остаются без разглашенных родителей.

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

Что осталось после политика?


Многие годы вокруг Жириновского ходили слухи о несметных богатствах. В 1990-х он иронично заявлял о 127 квартирах и 230 автомобилях. Однако последние декларации говорят об обратном. В 2020 году политик задекларировал всего одну квартиру площадью 38 кв. метров и служебное жилье на 436 кв. м, которое не подлежит наследованию. В 2019 году у него также числилась «Нива», а вот в 2018 году он владел значительной недвижимостью — восемью домами, двумя участками, гаражами и хозблоками. Все это имущество находилось на Рублевке и, по его словам, служило нуждам партии. Продано оно было все тому же внебрачному сыну — Олегу.

Игорь Лебедев, по некоторым данным, также получил большую часть наследства при жизни отца. Он владел пятью квартирами в Москве, в том числе одной элитной в центре столицы. Еще пять квартир числились за матерью Игоря, Галиной Лебедевой. Хотя Жириновский развелся с ней в 1978 году, пара продолжала жить вместе, даже обвенчавшись в 1996 году.

Удивительным образом выяснилось, что девять квартир в московском районе Очаково-Матвеевское, где жил Жириновский, были записаны на родственников. Именно там, по словам Олега Эйдельштейна, он проживал — в просторной двухуровневой квартире у реки Сетунь.

Официальных данных о вступлении Игоря Лебедева в наследство нет, но по Гражданскому кодексу он является законным наследником как единственный признанный ребенок. Остальные дети, не оформленные юридически, не имеют автоматических прав.

«Старая дура»: почему Ванга не приняла Жириновского и какие предсказания политика обнародованы в эфире «Пусть говорят»
«Старая дура»: почему Ванга не приняла Жириновского и какие предсказания политика обнародованы в эфире «Пусть говорят»

Владимир Жириновский был не только политиком, но и символом целой эпохи. Его коллеги вспоминают, каким он был вне сцены: остроумным, требовательным, внимательным к деталям. Он обладал феноменальной памятью и аналитическим складом ума, что позволяло ему делать политические прогнозы, поражающие своей точностью.

«У Владимира Вольфовича был четкий и прозорливый взгляд на перспективы страны, ЛДПР, русского мира, отношений с Западом. Он предсказал с точностью до нескольких дней СВО, переговоры Владимира Путина с Трампом и многое другое. И это результат, полученный с помощью высочайшего интеллекта, способности перерабатывать терабайты информации, анализировать и делать правильные выводы. Равных Жириновскому нет — он гений, опередивший свое время», — говорит Слуцкий.
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#лдпр
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В Госдуме оценили возможность войны между Индией и Пакистаном
Депутат Чепа: РФ сделает все, чтобы Индия и Пакистан сели за стол переговоров
25 апреля 2025, 13:38

Фото: Stock/Oleksii Liskonih

Россия предпримет все усилия, чтобы посадить Индию и Пакистан за стол мирных переговоров. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Россия будет принимать все усилия, чтобы конфликт не разгорался. На сегодняшний день есть, как всегда, силы, которые пытаются раздуть этот конфликт. А Россия будет делать все, чтобы и Индия, и Пакистан сели за стол и договорились», — сказал Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

При этом военный эксперт Виктор Литовкин в интервью с RT заявил, что основной причиной конфликта между Индией и Пакистаном является неразрешённый территориальный спор.

«Конфликт между этими странами — это частое явление. У них территориальный спор, и они регулярно конфликтуют по этому поводу», — пояснил Литовкин.

Он добавил, что нынешняя ситуация окажется немного шире пограничного конфликта. Однако, по словам эксперта, ожидать большого противостояния не стоит. Литовкин подчеркнул, что ракетно-ядерные державы друг с другом «конфликтуют, но не воюют».

Напомним, отношения между Индией и Пакистаном обострились 22 апреля после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир, когда вооруженные боевики начали стрелять по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

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#россия
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#отношения
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#пакистан
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Британская ЧВК G4S превратилась в квазигосударство с армией и тюрьмами
25 апреля 2025, 12:44

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Британо-американская ЧВК Group 4 Securitas стала настоящим квазигосударством, обладающим собственными вооружёнными силами и тюрьмами.
Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского охраняют боевики британско-американской ЧВК Group 4 Securitas, связанной с разведывательной деятельностью.

По данным RT, под G4S оказался не только Зеленский и стратегические объекты Украины. На сегодняшний день в ведении ЧВК находятся американские посольства по всему миру, а также аэропорты, госучреждения, стратегические и военные объекты Вашингтона и Лондона. Кроме того, члены G4S охраняют некоторые участки госграницы США.

Также известно, что ЧВК имеет свои тюрьмы, где практикуются пытки и убийства. Прибыль G4S получают от контрактов с транснациональными компаниями и госзаказов Великобритании и США. Отмечается, что только за охрану посольств США компания получила более 100 млн долларов за последние три года.

Тем временем G4S продолжает расширять число охраняемых дипмиссий.

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#сша
#военные
#европа
#аэропорты
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#зеленский
#чвк
#рф
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Стало известно, насколько россияне доверяют Путину
ФОМ: 8 из 10 россиян доверяют Путину, 81% одобрил его работу
25 апреля 2025, 12:34

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россияне скорее хорошо оценивают работу главы государства Владимира Путина (81%). По данным опроса ФОМ, 80% доверяют президенту. Большинство респондентов уверены, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, а еще семь процентов считают иначе. Десять процентов не доверяют российскому лидеру.
Больше половины респондентов (56%) уверены в скорее хорошей работе правительства России, а 23% придерживаются противоположного мнения. Работу премьер-министра Михаила Мишустина позитивно оценили 57% респондентов, а десять процентов считают иначе.

По данным опроса, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, 46% проголосовали бы за «Единую Россию», девять процентов за ЛДПР и КПРФ, за «Новых людей» голоса отдали бы три процента, а четыре процента проголосовали бы за «Справедливую Россию».

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#владимир путин
#новости
#вциом
#россияне
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Пакистан обеспокоен угрозой ядерной войны с Индией
МО Пакистана предупредило об угрозе ядерной войны с Индией
25 апреля 2025, 12:12

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Минобороны Пакистана предупредило о риске напряжения на фоне политического кризиса с Индией вплоть до угрозы начала ядерной войны. Об этом сообщили журналисты Sky News.
«Да, я так думаю. Столкновение двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство... Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически», — сказал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф на вопрос о том, стоит ли миру переживать о развитии конфликта.

Глава пакистанского оборонного ведомства добавил, что его страна ответит на любую индийскую атаку. Асиф предупредил: если ситуация будет развиваться негативно, это может стать причиной полномасштабной войны. Министр надеется на дипломатическое урегулирование.

Перед этим индийские власти решили приостановить выдачу виз пакистанцам на фоне террористических атак в Джамму и Кашмире. Визы аннулируют с 27 апреля. Комитет нацбезопасности Пакистана в ответ заявил, что торговля с Индией будет приостановлена, а воздушное пространство для ее авиакомпаний закроют.

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#мир
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#ядерное оружие
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Cамолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о визите Уиткоффа
25 апреля 2025, 11:16

Фото: istockphoto/Dushlik

Борт из США прилетел в РФ на фоне сообщений о планах американского спецпосланника Стивена Уиткоффа нанести визит на этой неделе. Об этом говорят данные сервиса Flightradar24.
Уточняется, что самолет Bombardier Global 7500 вылетел из штата Флорида и пересек российскую границу примерно в 09:40 по Москве. Позже РИА Новости проинформировали, что частное судно приземлилось в авиагавани «Внуково-2», затем автоколонна в сопровождении полицейских двинулась в сторону столицы.

По сообщению помощника российского президента Владимира Путина Юрия Ушакова, визит Уиткоффа ожидается на этой неделе. По информации Axios, переговоры главы государства со спецпосланником могут пройти уже в пятницу.

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