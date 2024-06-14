Суд запретил деятельность «Грузинского национального легиона»* в России

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Суд признал террористической организацией военизированное формирование «Грузинский национальный легион»*. Об этом заявило ЦОС ФСБ РФ, пишет РИА Новости.
Сообщается, что на основании собранных ФСБ РФ доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион»* террористической организацией и запретил в России. Организация была создана в 2014 году под руководством ГУР минобороны Украины.
На данный момент члены формирования участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Они причастны к организации терактов, диверсий, пыткам российских военных, а также убийствам мирных граждан.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили. Снапейрше заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ — «Участие наемника в вооруженном конфликте». 11 июня также заочно арестованы Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М., которые обвиняются в наемничестве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* Запрещенная в России террористическая организация
На данный момент члены формирования участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Они причастны к организации терактов, диверсий, пыткам российских военных, а также убийствам мирных граждан.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили. Снапейрше заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ — «Участие наемника в вооруженном конфликте». 11 июня также заочно арестованы Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М., которые обвиняются в наемничестве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* Запрещенная в России террористическая организация
Дарья Осипова