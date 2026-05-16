Вашингтон объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном
Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном продлен на 45 дней. Об этом заявил представитель Госдепартамента Томми Пиготт в социальной сети X.
Согласно его сообщению, 14 и 15 мая США провели успешные переговоры между сторонами конфликта. Устиановленное перемирие начало действовать 16 апреля и должно обеспечить дальнейший прогресс, подчеркнул Пиготт.
Новый раунд переговоров между Тель-Авивом и Бейрутом должен состояться в начале июня. В конце мая в Пентагоне начнется отдельный трек, посвященный вопросам безопасности, добавил представитель Госдепа.
Несмотря на действующее перемирие, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по территории Ливана, а «Хезболла» отвечает атаками на израильских военных в приграничной зоне. Конфликт между странами обострился в начале марта после ударов по Ирану со стороны Израиля и США.
Читайте также: