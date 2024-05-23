Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

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Бывшая постпред Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что будет голосовать за экс-президента страны Дональда Трампа.
Об этом она рассказала в эфире телеканала CBS. По словам чиновницы, Трамп не был идеальным президентом Штатов, но Байден — это катастрофа.
Незадолго до этого экс-постпред США при ООН Никки Хейли вышла из предвыборной гонки и пожелала Трампу удачи на выборах. Она заявила, что он заслужил голоса республиканцев. Также политик подчеркнула, что не будет занимать никаких официальных должностей. Она займется частной жизнью.
Ранее Трамп опроверг слухи, что его штаб рассматривает Хейли кандидатом на пост вице-президента.
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Незадолго до этого экс-постпред США при ООН Никки Хейли вышла из предвыборной гонки и пожелала Трампу удачи на выборах. Она заявила, что он заслужил голоса республиканцев. Также политик подчеркнула, что не будет занимать никаких официальных должностей. Она займется частной жизнью.
Ранее Трамп опроверг слухи, что его штаб рассматривает Хейли кандидатом на пост вице-президента.
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Алёна Самарева