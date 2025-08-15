«Судьбоносные решения»: Политолог предположила, чем завершится встреча Путина и Трампа

15 августа 2025, 18:26

Политолог Адилова: встреча Путина и Трампа приведёт к судьбоносным решениям

Фото: iStock/vchal

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа приведет к судьбоносным решениям. Так считает политолог, профессор, доктор политических наук Людмила Адилова.





По ее словам, Аляска символически сближает Россию и США, а на встрече стороны смогут принять решения, которые изменят отношения двух стран.





«Я думаю, что это тщательно продуманное решение, и не случайно выбрано место. Потому что место определяет содержание того, что произойдет», — отметила Адилова в беседе с Pravda.Ru.

«Речь идет о саммите, организованном в невероятно короткие сроки, учитывая расстояние, место проведения, и логистику, и так далее. Что это говорит о принимающей стороне? Что она сумела оперативно предоставить возможность для ночевки, пусть и в спартанских условиях», — отметила Захарова.