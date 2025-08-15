«Судьбоносные решения»: Политолог предположила, чем завершится встреча Путина и Трампа
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа приведет к судьбоносным решениям. Так считает политолог, профессор, доктор политических наук Людмила Адилова.
По ее словам, Аляска символически сближает Россию и США, а на встрече стороны смогут принять решения, которые изменят отношения двух стран.
«Я думаю, что это тщательно продуманное решение, и не случайно выбрано место. Потому что место определяет содержание того, что произойдет», — отметила Адилова в беседе с Pravda.Ru.
Эксперт добавила, что Путин всегда просчитывает свои шаги, а значит, предстоящая встреча принесёт сделку, выгодную для России.
Адилова подчеркнула, что на урегулирование конфликта могут уйти годы, и не исключила, что в перспективе Украина может стать для России дружественной страной.
Тем временем российские журналисты ожидают начала саммита на стадионе, где их разместили из-за отсутствия свободных номеров в отелях и гостиницах.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Газете.Ru», что ночевка в походных условиях на раскладушках на Аляске не помешает работе российских журналистов.
«Речь идет о саммите, организованном в невероятно короткие сроки, учитывая расстояние, место проведения, и логистику, и так далее. Что это говорит о принимающей стороне? Что она сумела оперативно предоставить возможность для ночевки, пусть и в спартанских условиях», — отметила Захарова.
По её словам, подобные условия не остановят работу российских журналистов, а только придадут материалам колорит и со временем станут отдельной главой в их мемуарах.