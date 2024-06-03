Сухарев объяснил необходимость аналога французского Иностранного легиона в РФ

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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой создать в России «аналог французского Иностранного легиона» для дополнения Вооружённых сил РФ.
«Учитывая актуальность предложения, в том числе в условиях гибридной войны, которую ведут США и НАТО в отношении РФ, прошу поручить рассмотреть инициативу по созданию в России военной организации, в которую могли бы входить граждане иностранных государств, желающие выступать на стороне России, поддержать нашу страну в проведении СВО на Украине», — приводит RT текст обращения Сухарева на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
До этого сообщалось, что Швеция осуществит новую поставку военной помощи Украине. Как передают argumenti.ru, в числе техники, которую получит Киев от шведской стороны, два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У).
Ранее премьер-министр Марсель Чолаку заявил, что власти Румынии обсудят возможность поставки Украине зенитно-ракетной системы (ЗРК) Patriot.
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Мелисса Тимофеева