Сунак назвал условие для достижения мира на Украине

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что мир на Украине должен быть установлен на условиях, приемлемых для властей украинской республики, сообщает телеканал Sky News.
По словам политика, участники конференции в Швейцарии выразили решимость положить конец конфликту на Украине.
Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина готова обсуждать мирное решение конфликта с Россией, если положение украинских войск на поле боя улучшится.
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«Правильным будет найти решение о прочном мире на условиях, которые приемлемы для Украины, на основе принципов территориальной целостности и Устава ООН», – отметил Сунак.
Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина готова обсуждать мирное решение конфликта с Россией, если положение украинских войск на поле боя улучшится.
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Александр Климов