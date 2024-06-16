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Сунак назвал условие для достижения мира на Украине

Сунак: мир на Украине необходимо установить на приемлемых для Киева условиях
16 июня 2024, 02:55
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что мир на Украине должен быть установлен на условиях, приемлемых для властей украинской республики, сообщает телеканал Sky News.
По словам политика, участники конференции в Швейцарии выразили решимость положить конец конфликту на Украине.

«Правильным будет найти решение о прочном мире на условиях, которые приемлемы для Украины, на основе принципов территориальной целостности и Устава ООН», – отметил Сунак.



Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина готова обсуждать мирное решение конфликта с Россией, если положение украинских войск на поле боя улучшится.

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#украина
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Си Цзиньпин пожаловался на попытки США подтолкнуть Китай к атаке на Тайвань
16 июня 2024, 02:35

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что США вынуждают Пекин напасть на Тайвань, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Свое недовольство китайский лидер выразил на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года. Однако, как отметил Си Цзиньпин, Китай не клюнул на приманку. На той же встрече китайский лидер выразил опасение, что конфликт с США уничтожит достижения страны и помешает ей добиться «великого возрождения» к 2049 году.

Ранее сообщалось, что Китай призвал Москву и Киев к переговорам.

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#переговоры
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В Белом доме заявили о готовности Киева к переговорам при одном условии
Салливан: Киев будет готов к переговорам при лучшем положении на поле боя
16 июня 2024, 02:20

Фото: iStock/Diy13

Украина будет готова к переговорам для поиска мирного решения конфликта с Россией при одном условии, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает информационное агентство ТАСС.
«С точки зрения Украины, она сначала хочет быть в наилучшем положении на поле боя, чтобы быть в наилучшем положении за столом переговоров», – объяснил он.

По словам Салливана, Киев дал понять, что желает завершения конфликта путем переговоров.

Помощник президента США по национальной безопасности также прокомментировал предстоящий саммит по Украине в Швейцарии, выразив надежду на «результат, который сможет поддержать весь мир».

Ранее Салливан заявил, что США могут нарушить соглашение о безопасности с Украиной, если к власти придет новый лидер. Он признал, что нет никаких гарантий того, что соглашение будет соблюдаться в таком случае.

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#россия
#переговоры
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#президент
#швейцария
#саммит
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В Британии заподозрили Китай в шпионаже с помощью значков на фуражках
16 июня 2024, 01:38

Фото: iStock/nevenmn

Министерство обороны Великобритании подозревает Китай в шпионаже, передает газета Financial Times (FT).


Британские военные опасаются, что в кокарды головных уборов могут быть встроены устройства слежения и GPS-передатчики. Отмечается, что хотя король Соединенного Королевства Карл III изменил королевский герб, закупка и внедрение новых армейских эмблем проходит медленно. Компания Wedeen Textiles, заключившая контракт на изготовление кокард, заявила, что новые значки будут производиться в «в разных местах, включая Китай». Компания также подчеркнула, что качество будет тщательно проверяться.

В 2022 году израильская разведка решила проверить термокружки, подаренные посольством Китая, на наличие шпионских подслушивающих устройств.

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#китай
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Саммит в Швейцарии дискредитировал себя, заявили в Госдуме
16 июня 2024, 01:16

Фото: iStock/RossHelen

Саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке полностью дискредитирован международным сообществом и превратился в плохой фарс для США, Франции и Германии, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям c соотечественниками Виктор Водрацкий в интервью ТАСС.
«Естественно, под различными предлогами и посылами их заставили приехать в любом составе любой делегации – главное, чтобы был флажок», – заявил он.

Депутат объяснил, что между теми, кто разжигает конфликт на Украине, и теми, кто приехал на саммит под давлением, «чтобы не портить отношения или получить какие-то кредиты от США», возникло недопонимание

Ранее стало известно, что что конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке находится под угрозой срыва. Главными причинами этого были отсутствие китайской делегации и в целом слабое представительство стран БРИКС.

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#китай
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Назван последний шанс спасения Украины как государства
Медведчук: мирная инициатива Путина – последний шанс на спасение Украины
16 июня 2024, 01:03

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Мирная инициатива президента России Владимира Путина – это последний шанс сохранить Украину как государство, заявил в интервью агентству ТАСС председатель Совета Движения «Другая Украина»
Онпояснил, что сегодня на Украине царит антинародный режим, управляемый нелегитимным президентом, правовой нигилизм и государственная нацистская идеология.

«Путин предлагает вернуть украинцам государство, сделать его нейтральным, суверенным, демилитаризованным и денацифицированным», – сказал политик.

Медведчук также обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот не воспользовался нейтральным статусом Украины.

14 июня Путин выступил с мирным планом. По его словам, Москва готова вести переговоры о мирном соглашении, как только Киев начнет выводить войска из новых российских регионов и официально откажется от вступления в НАТО.

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#владимир зеленский
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Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в рамках второго «саммита мира»
Зеленский: согласованный в Швейцарии план действий отправят России
16 июня 2024, 00:15

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план действий, принятый на «мирном саммите» в швейцарском Бюргенштоке, будет передан России, а также допустил окончание конфликта на второй конференции. Его слова цитирует «Украинская правда».
«Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным образом. Устав ООН есть основой для нас», – сказал украинский президент, выступая в Швейцарии.

По словам Зеленского, основные пунктами «формулы мира», связанные с ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасностью, станут важной темой саммита.

«Работая над ними, мы можем достичь соглашения и создать план действий для каждого пункта формулы мира», – отметил политик.

Ранее политолог Константин Бондаренко допустил, что Владимир Зеленский не примет предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в связи со своей несамостоятельностью.

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#оон
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#конференция
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В России раскрыли число вовлеченных в украинский конфликт стран НАТО
Сенатор Цеков: около 20 стран НАТО участвуют в конфликте на Украине
16 июня 2024, 00:08

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

В конфликт на Украине вовлечены около 20 стран НАТО, заявил в интервью ТАСС заявил член комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Сергей Цеков из Республики Крым.
«На самом деле с РФ воюют около 20 стран, те, которые входят в НАТО, поддерживают Украину, поставляют оружие. Они, я считаю, находятся в состоянии войны с Россией», – рассказал сенатор.

Таким образом он ответил на заявление президента Франции Макрона о том, что участники саммита по Украине в Швейцарии не находятся в состоянии войны с Россией. По его словам, участники саммита «стремятся к прочному миру, основанному на международном праве».

Напомним, что в настоящее время в НАТО состоят 32 страны.

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#эммануэль макрон
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В Белом доме допустили нарушение соглашения с Украиной
Белый дом: США могут нарушить соглашение с Киевом при новом президенте
16 июня 2024, 00:01

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединенные Штаты могут нарушить соглашение о безопасности с Украиной при новом президенте, заявил заместитель нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.
Он признал, что в такой ситуации не будет никаких гарантий выполнения соглашения.

«Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне», – заявил Салливан.

В то же время помощник Байдена заявил, что даже если администрация сменится, Соединенные Штаты в принципе будут выполнять свои обязательства.

Ранее президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности сроком на десять лет. Соглашение является мостом к вступлению Украины в НАТО, указывается в документе.

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В ВСУ поделились ожиданиями от саммита по Украине в Швейцарии
15 июня 2024, 23:52

Фото: iStock/Olena_Z

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поделились ожиданиями от предстоящего саммита по Украине в Швейцарии. Военные, опрошенные французской радиостанцией RFI, заявили, что не разделяют надежды президента Владимира Зеленского.
«Как показывает опыт, из этого ничего не выйдет», – заявил 38-летний командир танковой роты по имени Максим корреспонденту RFI.

Другой опрошенный украинский солдат пожаловался, что у бойцов ВСУ нет времени следить за новостями. По его словам, солдаты даже не успевают связаться со своими семьями.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с Россией. Он добавил, что на конференцию в Швейцарии приглашены страны, готовые к диалогу.

Ранее депутат французского парламента Тьерри Мариани описал украинский саммит в Швейцарии без участия России как фарс и упущенную возможность достичь мира. По его словам, встреча, на которой не присутствовали все стороны, является просто пиар-акцией.

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#украина
#президент
#франция
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#конференция
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