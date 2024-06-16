В Британии заподозрили Китай в шпионаже с помощью значков на фуражках

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Министерство обороны Великобритании подозревает Китай в шпионаже, передает газета Financial Times (FT).
Британские военные опасаются, что в кокарды головных уборов могут быть встроены устройства слежения и GPS-передатчики. Отмечается, что хотя король Соединенного Королевства Карл III изменил королевский герб, закупка и внедрение новых армейских эмблем проходит медленно. Компания Wedeen Textiles, заключившая контракт на изготовление кокард, заявила, что новые значки будут производиться в «в разных местах, включая Китай». Компания также подчеркнула, что качество будет тщательно проверяться.
В 2022 году израильская разведка решила проверить термокружки, подаренные посольством Китая, на наличие шпионских подслушивающих устройств.
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