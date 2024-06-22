Сунак счел заявления Фаража о конфликте на Украине угрозой безопасности Британии

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Британский премьер Риши Сунак посчитал заявления об украинском конфликте со стороны лидера правой популистской партии Reform UK Найджела Фаража угрозой для безопасности Соединенного Королевства. Как передает телеканал Sky News, Сунак счел их «опасными».
«То, что он сказал, - абсолютно неправильно и только играет (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину на руку… Политика умиротворения такого рода опасна для безопасности Британии и безопасности наших союзников, которые полагаются на нас», – сказал премьер-министр Великобритании.
До этого Фараж заявлял, что боевые действия на Украине спровоцировал альянс вместе с Евросоюзом, поскольку хотели расширения на восток. Также Фараж говорил, что киевскому режиму все равно придется начать переговоры с Россией.
В российском МИДе заявляли, что страна открыта к диалогу с НАТО, но он должен быть равноправным.
Читайте также:
Экс-офицер США стал свидетелем обстрела Белгорода со стороны ВСУ — видео
Члены семьи британских миллиардеров получили сроки за эксплуатацию прислуги
Бастрыкин сообщил о преступлениях нациста Хунки, которого чествовали в Канаде
Никита Кротов