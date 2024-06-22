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Сунак счел заявления Фаража о конфликте на Украине угрозой безопасности Британии

22 июня 2024, 16:03
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Британский премьер Риши Сунак посчитал заявления об украинском конфликте со стороны лидера правой популистской партии Reform UK Найджела Фаража угрозой для безопасности Соединенного Королевства. Как передает телеканал Sky News, Сунак счел их «опасными».
«То, что он сказал, - абсолютно неправильно и только играет (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину на руку… Политика умиротворения такого рода опасна для безопасности Британии и безопасности наших союзников, которые полагаются на нас», – сказал премьер-министр Великобритании.

До этого Фараж заявлял, что боевые действия на Украине спровоцировал альянс вместе с Евросоюзом, поскольку хотели расширения на восток. Также Фараж говорил, что киевскому режиму все равно придется начать переговоры с Россией.



В российском МИДе заявляли, что страна открыта к диалогу с НАТО, но он должен быть равноправным.

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Бастрыкин сообщил о преступлениях нациста Хунки, которого чествовали в Канаде
#мир
#великобритания
#украина
#новости
#нато
Бастрыкин сообщил о преступлениях нациста Хунки, которого чествовали в Канаде
22 июня 2024, 14:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Заочно обвиняемый в РФ экс-боец СС «Галичина» Ярослав Гунько (Хунка), которого не выдали канадские власти, имеет отношение к убийствам как минимум 500 советских граждан. То же касается и его соучастников. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«Хунка и другие представители «Галичины» в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки», – прокомментировал Бастрыкин.

Руководитель ведомства добавил, что нацисты сжигали и расстреливали граждан в жилых домах. До этого украинскими СМИ сообщалось, что Гунько на свое 99-летие награжден почетным знаком Тернопольского областного совета украинской республики.

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#мир
#россия
#украина
#нацизм
#следственный комитет
#новости
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В США испугались уникального оружия России
GB News: системы ПВО Запада не защитят его от российских ракет «Циркон»
22 июня 2024, 14:38

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) западных государств не защитят их от гиперзвуковых ракет «Циркон» российского производства. Об этом сообщает GB News, ссылаясь на офицера ВС США в отставке Дэниела Дэвиса.
«Насколько мне известно благодаря обсуждениям этого вопроса с некоторыми известными экспертами, сейчас против этих гиперзвуковых ракет нет никакой защиты», – сказал Дэвис.

По его словам, западные военные технологии еще не настолько развиты для перехвата таких снарядов, а это значит, по словам американского военного, что «Цирконы» способны пробить ПВО США.

Ракета «Циркон» способна поразить цель в тысяче километров, а ее скорость составляет до девяти Махов.

Ранее эксперты отвечали на вопрос, подпишет ли Россия новый ядерный договор с США. Подробности в материале «Радио 1».

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#мир
#россия
#сша
#оружие
#новости
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Филиппо: Разрешение США наносить Киеву удары по РФ ведёт к третьей мировой войне
22 июня 2024, 13:47

Фото: istockphoto/vadimrysev

Разрешение, данное Соединёнными Штатами Вооружённым силам Украины (ВСУ), согласно которому они могут наносить удары по всей территории России, используя американское оружие, напрямую ведёт к третьей мировой войне.
Об этом заявил лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В своей социальной сети X (бывший Twitter) он назвал это решение Вашингтона полным безумием.

«Ястребы войны готовы на все, чтобы начать третью мировую перед возможным возвращением Трампа, который хочет мира!», — подчеркнул политик.

Филиппо опасается, что вслед за решением США аналогичные действия могут последовать и со стороны французских властей. Они также способны в ближайшее время разрешить Киеву атаковать любую точку на территории России. Особенно учитывая воинственный настрой президента Макрона, отметил политик.

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#сша
#лидер
#twitter
#франция
#киев
#политика
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Захарова: Москва даст адекватный ответ, если закроют визовые центры РФ в США
22 июня 2024, 13:20

Фото: пресс-служба МИД РФ

Москва даст адекватный ответ на решение США закрыть визовый центр РФ, а также лишить российских дипломатов налоговых привилегий. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Днём ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что американская сторона решила закрыть визовый центр РФ с представительствами в Нью-Йорке и Вашингтоне. Кроме того, у российских дипломатов отобрали специальные карточки, которые освобождали их от уплаты любых налогов в стране. По словам дипломата, американская сторона никак не объяснила свои действия.

«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», — подчеркнула Захарова в разговоре с РИА Новости.

Анатолий Антонов заверил, что российское посольство в США сделает всё возможное для обеспечения соотечественников необходимым правовым и консульским обслуживанием.

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#сша
#посол
#захарова
#посольство
#рф
#антонов
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Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
22 июня 2024, 13:04

Фото: istockphoto/ia_64

Президент РФ Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны, в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Традиционная церемония прошла в Александровском саду.
Под звуки траурного марша в исполнении военного оркестра почётный караул установил венок на стойку пред Вечным огнём у Кремлёвской стены. Президент страны, склонив голову, подошёл к венку. За ним последовали другие участники церемонии — ветераны Великой Отечественной войны, Вооружённых сил РФ, представители командования российской армии.

Глава государства, преклонив колено, поправил ленты на венке, выполненные в цветах российского флага. На лентах золотом написано: «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». Затем Путин под звуки метронома минутой молчания почтил память героев, павших за свободу Родины. После этого, как и в прошлые годы, президент возложил цветы к мемориалам городов-героев и городов воинской славы, поклоном выразив почтение подвигу жителей городов и гарнизонов.

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#цветы
#президент
#ветераны
#память
#страны
#путин
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Патрушев: Киев по указке западных стран подавляет родственные связи украинцев
22 июня 2024, 11:53

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Киев по указке западных стран хочет подавить родственные связи украинских граждан, отправляя их на бойню. Об этом пишет помощник российского президента Николай Патрушев в своем материале для журнала «Национальная оборона».
Патрушев подчеркивает, что население республики «русское в большинстве своем», однако Киев является марионеткой в руках Запада, поэтому он отправляет украинцев на верную смерть.

«Людей, говорящих и думающих на русском языке, воспитанных на русской истории и литературе, а также на русских традициях», – пишет Патрушев.
Он также отмечает, что сегодняшняя неонацистская власть на Украине особенно извратила историю. Так, согласно статье, экстремистские организации в сегодняшних учебниках называются «антифашистским движением сопротивления». О зверствах, совершенных нацистами, молчат «в соответствии с методичками» Запада.

В заключении Патрушев привел в пример возвеличивание убийц и карателей. В частности, он упомянул бывшего эсэсовца Ярослава Хунку, которому бурно аплодировал канадский парламент.

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#мир
#россия
#украина
#киев
#нацизм
#новости
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Посол РФ Антонов: визит Путина в КНДР и во Вьетнам посадил американцев в лужу
22 июня 2024, 11:29

Фото: сайт Кремля

Санкционная политика США провалилась на фоне визитов во Вьетнам и Северную Корею президента России Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил российский посол на американской территории Анатолий Антонов. По его словам, поездки главы государства «посадили американцев в лужу».
«Еще раз подтверждено о том, что страны глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает Российская Федерация, тянутся к нам», – сказал Антонов.

Посол добавил, что, если представители РФ посещают какие-либо государства, то потом в эти же страны США отправляют своих эмиссаров, «пытаясь сдемпфировать тот позитивный результат, который несет внешняя политика Российской Федерации».

До этого Путин посещал Северную Корею с официальным визитом. Итогом встречи стало соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство стран.

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#новости
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WP: США ограничили удары по территории России американским оружием
22 июня 2024, 09:46

Фото: istockphoto/aarrows

Вашингтон ввёл ограничения на дальность ударов по территории России американским оружием. Это не позволяет Киеву атаковать важнейшие стратегические российские аэродромы.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в среде украинских чиновников. Новая политика США, позволяющая обстреливать территорию России из некоторых видов американского оружия, привела к сокращению числа российских атак, пишут обозреватели издания.

Однако наложенные ограничения сокращают радиус действия настолько, что это не позволяет Украине наносить удары по ключевым аэродромам. Эти аэродромы используются российскими самолётами, которые сбрасывают на украинские позиции мощные управляемые авиабомбы. Это смертоносное оружие обладает большой разрушительной силой и наносит существенный ущерб ВСУ, заключают авторы материала.

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#украина
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Посол Антонов озвучил вопрос, который намерен задать на встрече в Белом доме
Посол Антонов: Хочется спросить Белый дом о том, куда катится Америка
22 июня 2024, 08:43

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в скором времени ему предстоит встреча с представителями администрации Белого дома. Он собирается спросить их о том, куда катится Америка в отношениях с Россией.
По словам дипломата, он хочет не через прессу, а непосредственно у представителей американских властей поинтересоваться и получить чёткий и ясный ответ, куда катится Америка в отношениях с Российской Федерацией.

Антонов также рассказал, что Соединённые Штаты лишили российских дипломатов налоговых привилегий в стране. У них отобрали специальные карточки, освобождающие от любых налогов. По словам посла, он и его коллеги-дипломаты не собираются пополнять американскую казну, поскольку у них есть своё государство, которому он платят налоги и будут платить далее.

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