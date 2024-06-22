Экс-офицер США стал свидетелем обстрела Белгорода со стороны ВСУ — видео

Фото: istockphoto/Serhej Calka
Свидетелем обстрела Белгорода со стороны ВСУ стал отставной офицер американской армии Скотт Беннет. Об этом сообщает РЕН ТВ. По словам Беннета, НАТО бьет по обычным гражданам.
«Женщины, дети — все бегут в укрытие. Вот кого бомбит НАТО — женщин и детей, детские коляски», – сказал он.
Беннет сам был около укрытия, показывая происходящее во время очередной атаки. На кадрах видно жителей, которые направляются в убежище. Особенно выделяются женщины и дети. Ранее российский президент Владимир Путин называл атаки на Белгород со стороны украинских боевиков актом агрессии. Неонацисты били дальнобойным оружием.
Украина каждый день обстреливает приграничные регионы России. В частности, территорию Белгородской области и ее администрацию.
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Никита Кротов