Сутки на самоликвидацию: как власти Курганской области избавились от диаспор

Вадим Шумков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что полтора года назад выступил с «резким заявлением» о ликвидации диаспор.
По данным Царьграда, в Курганской области в 25 раз сократилась безработица, однако впервые за несколько десятилетий появился дефицит трудовых ресурсов, но власти Курганской области не привлекают мигрантов для решения данного вопроса.
Шумков рассказал, что мигрантов в регионе на сегодняшний день практически нет. Курганская область является лишь регионом транзита иностранных работников. Шумков также напомнил, что еще полтора года назад выступил с заявлением о ликвидации диаспор, которое некоторые посчитали резким.
Тогда он обратил внимание, что многие национальные диаспоры выгораживают своих земляков, совершивших преступления, а также оказывают давление на правоохранительные органы.
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Шумков рассказал, что мигрантов в регионе на сегодняшний день практически нет. Курганская область является лишь регионом транзита иностранных работников. Шумков также напомнил, что еще полтора года назад выступил с заявлением о ликвидации диаспор, которое некоторые посчитали резким.
«Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть автоматически быть снятыми с учёта как юрлица. Это не жёстко, это правильно. Потому что страна, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защищать», — заявил Шумков.
Тогда он обратил внимание, что многие национальные диаспоры выгораживают своих земляков, совершивших преступления, а также оказывают давление на правоохранительные органы.
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Элина Позднякова