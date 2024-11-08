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Сутки на самоликвидацию: как власти Курганской области избавились от диаспор

Курганский губернатор Шумков рассказал, как дал сутки на ликвидацию диаспор
Вадим Шумков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Вадим Шумков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что полтора года назад выступил с «резким заявлением» о ликвидации диаспор.
По данным Царьграда, в Курганской области в 25 раз сократилась безработица, однако впервые за несколько десятилетий появился дефицит трудовых ресурсов, но власти Курганской области не привлекают мигрантов для решения данного вопроса.

Шумков рассказал, что мигрантов в регионе на сегодняшний день практически нет. Курганская область является лишь регионом транзита иностранных работников. Шумков также напомнил, что еще полтора года назад выступил с заявлением о ликвидации диаспор, которое некоторые посчитали резким.



«Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть автоматически быть снятыми с учёта как юрлица. Это не жёстко, это правильно. Потому что страна, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защищать», — заявил Шумков.

Тогда он обратил внимание, что многие национальные диаспоры выгораживают своих земляков, совершивших преступления, а также оказывают давление на правоохранительные органы.

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#безработица
#дефицит
#ислам
#мигранты
В Кремле ответили, передавала ли Россия Украине послание через Венгрию
Песков: РФ не передавала послание Украине через Орбана
08 ноября 2024, 13:52

Фото: istockphoto/yulenochekk

Российская сторона ничего не передавала Украине через венгерского премьера Виктора Орбана, проинформировал журналистов на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, через Орбана ничего не передавал (президент России Владимир Путин), — прокомментировал Песков.

Ранее сообщалось, что украинская сторона, возможно, попыталась смягчить позицию Венгрии по вопросам отношений государств. Такое предположение высказал аналитик Денис Денисов, объясняя визит Владимира Зеленского в Будапешт.

«…Украинской стороне надо как-то попытаться смягчить позицию Венгрии относительно Украины, чтобы ещё ко проблемам не прибавилась ещё одна, связанная с тем, что Орбан будет убеждать нового главу США минимизировать поддержку Украины», — комментировал эксперт.
Политики и эксперты активно обсуждают, что ждет Украину с приходом к власти новоизбранного президента США Дональда Трампа. Будущий хозяин Белого дома приступит к своим обязанностям после инаугурации 20 января 2025 года.

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#россия
#украина
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#кремль
#дмитрий песков
#новости
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Премьер Польши Туск открестился от своих слов о связях Трампа с РФ
08 ноября 2024, 13:32

Дональд Туск (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Премьер-министр Польши Дональд Туск открестился от своих ранних заявлений о связях Дональда Трампа с российскими спецслужбами. Об этом пишет РИА Новости.
В 2023 году Туск во время встречи с избирателями заявил, что «зависимость Трампа от российских спецслужб сегодня уже не подлежит обсуждению».

На пресс-конференции корреспондент Моника Рутке издания «Солидарность» напомнила Туску о ранних предположениях о связях Трампа с Россией.

Премьер Польши на это ответил, что Трамп является «более пророссийским, чем Байден», и добавил, что «такого рода предложений я никогда не делал».

Напомним, что в Кремле и в Белом доме уже неоднократно опровергали подобные заявления.

После мероприятия с Рутке связался представитель канцелярии премьер-министра сообщил ей, что она больше не будет приглашена на пресс-конференции главы правительства. Об этом она написала в своей соцсети Х. При этом в канцелярии премьера опровергли данное заявление корреспондента.

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Массовое нападение на евреев в Амстердаме: фанатов «Маккаби» топили в каналах и отбирали паспорта, подробности
08 ноября 2024, 12:54

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Люди в масках с флагами Палестины атаковали израильтян после поражения футбольной команды Израиля в матче против «Аякса» в Амстердаме. Вооруженные холодным оружием мужчины сбрасывали фанатов тель-авивского клуба «Маккаби» в каналы, отбирали паспорта и применяли насилие. Армия обороны Израиля, в свою очередь, объявила об экстренной эвакуации граждан страны из Нидерландов. Подробности – в материале «Радио 1».

Причины беспорядков в Амстердаме


7 ноября в 22:00 на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме начался футбольный матч между командами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс» в рамках турнира УЕФА. Однако уже накануне этого события стало очевидно, что израильских болельщиков ожидают недоброжелательные встречи со стороны местных выходцев из мигрантской среды.

Организация BDS накануне матча призвала к его отмене. По всему Амстердаму были развешаны плакаты с лозунгом «Изгнать Израиль из УЕФА» и флаги Палестины.

Единичные столкновения происходили еще до начала игры, но массовые беспорядки начались после того, как несколько израильских болельщиков сняли палестинский флаг, установленный на улице. В ответ разъяренная толпа, состоящая из десятков человек, устроила погром. Они также пытались прорваться в отели, где размещались фанаты «Маккаби». Одного из пострадавших бросили в воду и удерживали там, пока он не произнес: «Палестина будет освобождена».

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Число пострадавших в Амстердаме


По информации телеграм-канала «Голос Израиля», на данный момент как минимум 30 израильтян получили серьезные травмы, двое евреев пропали без вести или были похищены. Полиция задержала 70 погромщиков.
«На нас напали десятки человек, похоже, это было спланировано», — сообщил Ynet один из болельщиков.

Пострадавших израильтян эвакуируют на самолетах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о направлении самолетов для эвакуации пострадавших болельщиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала спасательную операцию.

Израильтянам, находящимся в Амстердаме, рекомендовали оставаться в своих отелях, а тех, кто может, призвали немедленно вернуться на родину. В Нидерландах также отреагировали на инцидент, призвав к депортации нападавших.

Лидер крайне правой партии в Нидерландах Герт Вилдерс осудил атаку на израильтян, назвав ее «абсолютно неприемлемой». Он выразил мнение, что происходящее похоже на охоту на евреев на улицах Амстердама, и призвал арестовать и депортировать «мультикультурную мразь», атаковавшую болельщиков «Маккаби Тель-Авив». Вилдерс подчеркнул, что ему стыдно за то, что подобное может происходить в Нидерландах.

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«Исчезните»: в Германии Зеленскому и его союзникам в Европе предрекли конец
Бизнесмен Дотком: тебе конец, Владимир Зеленский
08 ноября 2024, 12:17

Владимир Зеленский (крайний справа)

Владимиру Зеленскому и его европейским союзникам прочит конец немецко-финский бизнесмен Ким Дотком, основавший файлообменники Megaupload и Mega. Публикация предпринимателя есть в соцсетях. Он уточнил, что с приходом республиканца Дональда Трампа, Европа, возможно, освободится от сторонников помощи Киеву.
«Европа будет освобождена следующей (после победы Трампа в США. — Прим. ред.). <...> Тебе конец, Владимир Зеленский», — гласит сообщение.
Дотком считает, что проблемы ожидают главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Олафа Шольца, французского лидера Эммануэля Макрона, а также британского премьера Кира Стармера.

«Вы ужасны. Исчезните», — резюмировал Дотком.

Дональда Трампа избрали на пост президента США 5 ноября. В должность он вступит 20 января грядущего года.

Ранее сообщалось, кто попросил Трампа помочь прекратить диктатуру на Украине.

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Путин назвал RT единственной точкой опоры за границей
08 ноября 2024, 12:15

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Президент России Владимир Путин назвал телеканал RT единственной точкой опоры за границей, так как российским журналистам не дают работать ни в Европе ни США.
По словам главы государства, в США и странах Европы не дают работать российским журналистам и придумывают для них различные сложности. Там продолжает работать только Russia Today.

«У нас всего-то одна точка опоры там — Russia Today. И всё, ничего нет. У нас же не разветвлённая система, не так как у англосаксов мировые СМИ, у нас же их нет. Но и это стараются закрыть, и этого боятся», — сказал Путин.

В сентябре газета The New York Times опубликовала статью, в которой рассказывается об эффективной работе RT в обход введённых против него санкций. Автор утверждает, что блокировка RT в соцсетях не помогает Западу лишить СМИ обширной аудитории.

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В Раде обратились к Трампу за помощью в прекращении диктатуры на Украине
Нардеп ВРУ Шевченко попросил Трампа помочь прекратить диктатуру на Украине
08 ноября 2024, 11:58

Фото: istockphoto/Cavan Images

К новоизбранному американскому лидеру Дональду Трампу за помощью в прекращении «диктатуры и беззакония» в украинской республике обратился нардеп Верховной рады Евгений Шевченко. Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.
«Написал письмо Дональду Трампу и (кандидату в вице-президенты США Джей-Ди) Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины», — гласит публикация Шевченко.
Он подчеркнул, что скоро внесет в парламент инициативу, направленную прекратить политические преследования нардепов. Шевченко резюмировал, что киевский режим должен «оставить в покое» простых украинцев, а также общественников, которых преследуют «только за их убеждения».

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#мир
#украина
#верховная рада
#дональд трамп
#депутаты
#сша
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Спикер Молодёжного парламента Шатуры Чиркунова выступила в Мособлдуме
08 ноября 2024, 11:46

Евгения Чиркунова (фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура)

Председатель Молодёжного парламента городского округа Шатура Евгения Чиркунова представила свой доклад на четвертом заседании Молодёжного парламента в Мособлдуме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Евгения Чиркунова доложила об участии молодых парламентариев в форумной кампании 2024 года и подвела промежуточные итоги работы в году. В частности, она сообщила, что молодежь приняла участие более чем в 50 форумах различных уровней», — говорится в сообщении.
Чиркунова также рассказала, что Московский областной молодежный парламент в ближайшие несколько месяцев проведёт обучающие однодневные форумы для молодых муниципальных парламентариев.

На заседании Молодёжного парламента Московской области также обсудили законотворческие инициативы подрастающего поколения и поддержку бойцов специальной военной операции.

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Покушения на Трампа и отношения с Америкой: главные заявления Путина после выборов в США и реакция мировых СМИ
08 ноября 2024, 11:46

Владимир Путин во время выступления на «Валдае» (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Президент России Владимир Путин официально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и выразил готовность к диалогу с ним. Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». О главных заявлениях главы государства, перспективах сотрудничества с США и реакции мировых СМИ расскажет «Радио 1».

Как Путин отреагировал на победу Трампа


Владимир Путин во время выступления на «Валдае» (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США.

«Хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Готов вести дискуссию с Трампом. Я ранее отмечал, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — сказал Путин.

На вопрос о возможности личного звонка Трампу российский лидер ответил, что не считает это зазорным. При этом глава государства указал на то, что главы западных стран сами отказались от контактов с Россией.

«Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят – и не надо», — заявил президент.


Путин оценил намерения Трампа по урегулированию конфликта на Украине


Глава государства выразил интерес к заявлениям Дональда Трампа о желании разрешить конфликт в Украине, отметив, что такие намерения заслуживают внимания. Однако он также подчеркнул, что не располагает информацией о конкретных планах Трампа и проявил осторожность в прогнозах относительно его будущей политики.

«Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Для него это все-таки последний срок, что он будет делать, это его вопросы», — сказал Путин.

Он отметил, что реальные шаги американского президента могут отличаться от предвыборных обещаний.


Путин прокомментировал поведение Трампа в момент покушения


Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Путин заявил, что на него произвело впечатление поведение Трампа во время покушения. Президент России назвал его «мужественным человеком».

«Его поведение в момент покушения на его жизнь на меня произвело впечатление. Он мужественный человек. Что касается политики, у меня такое впечатление, что его затравили со всех сторон», — заявил Путин.

Он также отметил, что все президенты США, с которыми ему доводилось работать, были интересными личностями. По словам Путина, трудно представить человека, который достиг бы высших эшелонов власти и оказался бы глупым.

Что касается дальнейших отношений между Россией и США, Путин считает, что разногласия между Россией и Украиной способствовали укреплению позиций США в Европе. Он подчеркнул, что многие страны действуют против своих собственных интересов. Говоря о восстановлении отношений с Соединенными Штатами, Путин заявил: «Россия открыта для диалога, но мяч на их стороне».

«Мы не портили отношения с США. Мы не вводили против них никаких ограничений и санкций, и не способствовали разжиганию вооруженных конфликтов на близких к ним территориях», — отметил Владимир Путин.

Он также упомянул, что от американских компаний поступают сигналы о желании вернуться на российский рынок. Путин подчеркнул, что Россия готова их принять, но с определенными условиями и учетом понесенных убытков.


Реакция мировых СМИ


The Guardian


Путин сделал свои первые публичные комментарии по поводу победы Трампа во время дискуссионного форума на черноморском курорте в Сочи, и его слова выглядели тщательно продуманными. Он заявил, что будет внимательно следить за заявлениями Трампа и Джо Байдена о необходимости прекратить военную помощь Украине, пишет The Guardian.

The Sun


Авторы издания The Sun уверены, что Путин выразил готовность обсудить с Трампом будущее отношений между двумя странами, что происходит на фоне серьезных опасений по поводу возможных последствий для Украины с приходом нового президента США.


The Washington Times


Путин похвалил Трампа за проявленное мужество в связи с покушением на него, отметчает The Washington Times. В своей поздравительной речи он сосредоточился на характере Трампа. Отношения между Трампом и Путиным будут находиться под пристальным вниманием, поскольку Трамп стремится выполнить свое обещание быстро завершить конфликт на Украине, который уже близок к третьему году. Путин ранее заявил о намерении установить более тесные связи с Трампом, даже если это может повредить традиционным интересам и союзникам США.



Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Sky News


Путин похвалил Трампа за его смелость и назвал его настоящим мужчиной — что является значимым заявлением от человека, считающего себя сильным лидером. Когда он говорит о том, что Россия открыта для диалога, это можно интерпретировать как приглашение к общению. Хотя это инициатива Путина, он не хочет делать первый шаг, пишет Sky News.

ABC News


Журналисты ABC News подчеркивают, что в ближайшие годы будет интересно наблюдать за развитием отношений между Трампом и Путиным. Они отмечают, что осторожная позиция Кремля отражает мнение Путина о выборах в США как о выборе между двумя непривлекательными вариантами. Несмотря на восхищение Трампа Путиным, российский лидер неоднократно подчеркивал, что во время первого срока Трампа были введены такие санкции против России, каких не было ни при одном другом президенте.


HILL


Издание HILL указывает на то, что Трамп часто восхвалял Путина, называя его гением. За их отношениями стоит внимательно следить в ближайшие четыре года, так как есть множество моментов, которые могут быть интересны в контексте их взаимодействия.

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В США состоится народный марш на Вашингтон перед вступлением Трампа в должность
08 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Matt Anderson

Активисты устроят «народный марш на Вашингтон» перед инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа, информирует The Wahington Post, сославшись на организаторов предстоящего шествия.
«Десятки тысяч людей ожидаются в Вашингтоне <…>, чтобы выразить протест избранному президенту Дональду Трампу и приоритетам его политики <…> Демонстрация, получившая название "Народный марш на Вашингтон", запланирована на 18 января <…> Ее организуют ведущие организации, занимающиеся вопросами гражданских прав, расовой справедливости и репродуктивного здоровья», — сказано в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что, по оценкам организаторов, в мероприятии поучаствуют примерно полсотни тысяч человек.

Трампа избрали от Республиканской партии США в минувший вторник, 5 ноября. Его оппоненткой была экс-генпрокурор Калифорнии Камала Харрис от партии Демократов. Трамп вступит в должность 20 января 2025 года.

Перед этим на Западе рассказали, что на самом деле имел в виду Трамп, говоря о завершении конфликта на Украине.

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