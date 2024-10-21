Петербуржец принял ислам после травли со стороны мигрантов

В храме Николы Бутки 19 октября прошёл субботник. Прихожане из храмов Всех Святых и Николы Белого собрались в 11 утра на молебен святому Николаю Чудотворцу. После общей молитвы все приступили к уборке территории храма, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

26 октября также пройдёт молебен, после которого прихожане продолжат наводить порядок, но уже внутри храма.



Все желающие приглашаются присоединиться к уборке и принять участие в благом деле для Божьего дома, посвящённого святому Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу.



Церковь была построена в 1711 году на месте деревянного храма. В период с 1780 по 1788 год был пристроен дополнительный придел, а в 1850 году — расширен придел, посвящённый святому великомученику и победоносцу Георгию.



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