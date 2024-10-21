Петербуржец принял ислам после травли со стороны мигрантов

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Житель Санкт-Петербурга решил принять ислам после травли со стороны мигрантов. Об этом сообщает «Царьград» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в россиянина любилась девушка из таджикской диаспоры. Её сограждане узнали об этом и начали распространять в интернете личные данные мужчины.
Также в его адрес начали поступать многочисленные угрозы, после чего мужчина принял решение сменить веру. Однако точно неизвестно, являлось ли это условием для продолжения отношений между ним и уроженкой Таджикистана.
Ранее сообщалось, что власти Приморского края и Омской области ввели запреты на работу мигрантов в ряде сфер. В частности, речь идёт об образовательной сфере, пассажироперевозках и здравоохранении.
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Также в его адрес начали поступать многочисленные угрозы, после чего мужчина принял решение сменить веру. Однако точно неизвестно, являлось ли это условием для продолжения отношений между ним и уроженкой Таджикистана.
Ранее сообщалось, что власти Приморского края и Омской области ввели запреты на работу мигрантов в ряде сфер. В частности, речь идёт об образовательной сфере, пассажироперевозках и здравоохранении.
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Анастасия Чинкова