Трамп обжаловал в Верховном суде недопуск к праймериз в Колорадо

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Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде США отказ допустить его до первичных выборов президента в штате Колорадо. Об этом 3 января сообщает ТАСС.
В среду Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, которое не позволило ему участвовать в предварительных выборах республиканцев в этом регионе. В своей жалобе, поданной в высший суд штата, адвокаты экс-президента утверждают, что подозревают Шенну Белоуз в предвзятости, превышении полномочий и нарушении юридических норм. Они считают незаконным намерение исключить имя Трампа из списка кандидатов на предстоящих праймериз.
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Артем Путинцев