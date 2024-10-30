Свищёв раскрыл связь выборов в США с российским спортом

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил о том, что выборы президента в США могут косвенно повлиять возвращение России в мировой спорт.
«Результаты выборов, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт. Но это косвенно. Если, как заявляет Трамп, он до инаугурации сядет и решит вопрос с Россией и Украиной, то, значит, начнётся оттепель и в спортивном мире. Будем ждать. Но мы должны возвращаться в спорт без ограничений, полноправно и с нашими основными атрибутами — флагом и гимном», — отметил в беседе с Metaratings.ru Свищёв.Ранее экономический аналитик Кристофф Барро выдвинул предположение, что победу на выборах в США одержит республиканец Дональд Трамп.
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Мелисса Тимофеева